Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 25 al 29 ottobre preannunciano importanti novità.

In particolar modo sarà dato spazio alle vicende che riguardano la giovane Amato. Tina, nonostante i suoi problemi alle corde vocali, cambierà idea riguardo al film. A quanto pare la ragazza sembrerà decisa a prendere parte al cast. Purtroppo, però, non potrà sforzare troppo la voce, anche se spera di guarire quanto prima grazie alla cura che sta seguendo.

Vittorio apprenderà con entusiasmo la decisione della ragazza. Pertanto comunicherà a Brivio di voler produrre anche lui il film. A tal proposito Orlando Brivio avrà una brillante idea: far cantare proprio a Tina il pezzo principale del film musicale.

Le cose quindi per la giovane si complicheranno, dato che non può usare la voce. Dunque escogiterà un piano per prendere tempo. Tina proporrà ad Anna di registrare il demo per il film al suo posto. La giovane Imbriani, convinta anche da Salvatore, accetterà di aiutare la cantante. Per Tina non sarà affatto facile fare questa cosa, difatti si sentirà come se avesse ingannato Vittorio.

Il Paradiso, trame al 29 ottobre: Tina vuole fare il film

Gli spoiler dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore svelano che Tina cambierà improvvisamente idea riguardo al film.

La giovane Amato vorrà prendere parte alla pellicola e lo comunicherà a Vittorio, il quale mostrerà il suo entusiasmo.

A questo punto Conti comunicherà a Brivio di voler co-produrre il film musicale. Tuttavia la ragazza, almeno per il momento, non potrà sforzare la voce, dunque dovrà attendere che le sue condizioni migliorino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Brivio ha una nuova idea

Nel corso degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 25 al 29 ottobre Brivio avrà un'altra idea riguardo al film. L'uomo proporrà di far cantare alla giovane Amato la canzone principale del musicarello.

A questo punto le cose per Tina si complicheranno e dovrà mettere in atto un piano per cercare di aggirare l'ostacolo.

Il Paradiso, episodi 25-29 ottobre: Tina chiede ad Anna di registrare il demo

Le anticipazioni degli episodi che saranno visibili dal 25 al 29 svelano che Tina, per risolvere questa situazione, dovrà richiedere l'aiuto di un'altra persona. Pertanto parlerà con il fratello affinché convinca Anna a registrare il demo al posto suo. La giovane accetterà di prestare aiuto alla sorella del suo corteggiatore. Difatti la voce che si ascolterà nel demo sarà quella di Anna.

Tuttavia, questa strategia messa in atto costerà molta sofferenza a Tina, la quale si sentirà di aver ingannato Vittorio, colui che ha sempre creduto in lei.