Continuano ad andare in onda su Rai 1 le puntate inedite de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni delle puntate dal 1° al 5 novembre pongono l'accento sui rapporti tra i personaggi e sui cambiamenti che avverranno nelle dinamiche di coppia. Nel dettaglio, Paola deciderà di dimettersi per salvaguardare la sua gravidanza e Gemma sarà pronta a fare domanda per prendere il suo posto. Tina dovrà dire la verità a Vittorio sulla demo e Agnese scoprirà che tutti i loro risparmi sono spariti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 1-5 novembre: Paola dà le dimissioni

Paola, dopo aver accusato un malore per via della gravidanza, deciderà di abbandonare il suo posto di lavoro in modo da non affaticare il suo fisico. Gemma, venuta a conoscenza della notizia, sarà contenta e inizierà a desiderare di prendere il posto di Paola al Paradiso.

Nel frattempo, Vittorio ascolterà la demo consegnata da Tina. Noterà qualcosa di diverso nella voce registrata sul nastro e inizierà a nutrire dei sospetti. Compirà una piccola indagine per cercare di comprendere il mistero che si cela dietro l'accaduto, ma non sarà affatto semplice, per lui, venirne a capo. Anna, inoltre, avvertirà Tina e Salvatore delle intenzioni di Vittorio.

Agnese si accorge della scomparsa dei risparmi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che, nelle puntate dal 1° al 7 novembre, in onda su Rai1, Agnese si accorgerà della scomparsa di tutti i loro risparmi. Giuseppe non saprà come comportarsi e Don Saverio gli consiglierà di dire tutta la verità a sua moglie perché non può continuare a mentire.

Nel frattempo, Tina sarà sempre più immersa nelle sue bugie. Vorrebbe confidarsi con Vittorio, ma non troverà il coraggio per farlo. Quando Salvatore scoprirà che Conti ha investito anche del denaro nel progetto, spronerà Tina a tornare sui suoi pass.

Salvatore difende Anna

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria troverà nuovamente conforto in Armando.

Lo metterà al corrente della situazione con Ezio e gli dirà che il loro obiettivo è quello di non far soffrire Stefania. Per questo motivo, di comune accordo, hanno scelto di continuare a mantenere il segreto.

Intanto, Marcello farà di tutto per aiutare Salvatore a conquistare Anna: con l'aiuto di Ludovica, deciderà di organizzare una cena romantica per aiutare i due ad avvicinarsi e a parlare. Salvatore, inoltre, durante uno scontro successivo con Vittorio, starà dalla parte di Anna e la difenderà a spada tratta.