Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 11 ottobre a venerdì 15 ottobre ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, Vittorio Conti proporrà a Tina il ruolo di attrice protagonista in un film, ma lei non accetterà, in quanto non si sentirà a suo agio a causa dei suoi segreti. Nel frattempo, Vittorio deciderà di aprirsi con lei e le spiegherà la sua situazione attuale con Marta. Lei intanto deciderà di aprirsi con Salvatore, a cui rivelerà tutti i suoi segreti.

Tina rifiuterà il ruolo di attrice protagonista proposto da Vittorio

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, Adelaide non rinuncerà al suo obiettivo di trovare la lettera che Achille ha scritto per sua figlia, il tutto nonostante la presenza a Villa Guarnieri di Flora.

Nel mentre, tra Umberto e Vittorio ci saranno delle divergenze sulla linea editoriale del Paradiso Market. Intanto, Tina tornerà dalla Svizzera, ma non dirà a nessuno la verità sulle ragioni del viaggio.

Poco dopo, Adelaide troverà finalmente la lettera che Ravasi ha scritto a Flora. Vittorio invece proporrà a Tina la sceneggiatura di un film, in cui lei dovrebbe svolgere il ruolo da protagonista, ma la giovane Amato non sembrerà entusiasta di fronte all'idea di dover fare l'attrice e non si sentirà per niente a suo agio: la donna rifiuterà la proposta di Conti.

Quest'ultimo però avrà un'idea migliore, cioè di riscrivere il copione per intero.

Nel frattempo, Anna accetterà il ruolo di aiuto-contabile del Paradiso. Flora invece avrà delle difficoltà a causa della nuova collezione e per questo si affiderà ai consigli di Maria e Agnese.

Tina rivelerà tutti i suoi segreti a Salvatore

Successivamente, Adelaide proporrà Marcello come sostituto momentaneo di Perri, ma sarà solo una strategia per riavvicinarsi a Ludovica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel mentre, Vittorio ultimerà nuovamente il copione del film, lo farà leggere a Tina e la spronerà a ricoprire il ruolo da attrice protagonista. La giovane Amato sarà frenata a causa dei suoi segreti che continuerà a custodire.

Intanto, Vittorio e Flora avranno un confronto molto duro, dopo il quale Umberto prenderà inaspettatamente le parti della figlia di Ravasi.

Quest'ultima quindi vedrà Guarnieri sotto un'altra luce dopo essere stata difesa: tutto ciò non farà per niente felice Adelaide.

Nel frattempo, Conti avrà un momento piuttosto "intimo" con Tina, in cui troverà il modo di spiegarle come sta andando la sua vita dopo Marta.

La giovane Amato intanto deciderà di aprirsi con il fratello Salvatore e deciderà di rivelargli tutti i suoi problemi segreti.