Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Rai Uno. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 19 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Flora, essendosi ormai trasferita a Villa Guarnieri, avrà modo di approfondire la conoscenza con Umberto. Adelaide, pur avendo invitato la giovane a vivere a casa sua, non riuscirà a provare sentimenti positivi verso la figlia del suo ex marito. Salvo, dopo aver appreso il segreto della sorella, consiglierà alla giovane di parlarne anche con Vittorio.

Nel frattempo il giovane Amato continuerà a corteggiare Anna, con il quale condivide la passione per i film di Totò. Vittorio chiederà a Orlando Brivio di convincere il produttore a modificare il copione del film. Sarebbe l'unica soluzione, affinché Tina accetti di far parte del cast. Flora e Umberto, vivendo sotto lo stesso tetto, saranno sempre più vicini. Non sarebbe da escludere che ben presto fra i due nascesse qualcosa.

Il Paradiso, puntata 19 ottobre: Adelaide non sopporta Flora

La giovane Ravasi si è trasferita già da un po' a Villa Guarnieri. Tuttavia la contessa non riesce a evitare di provare fastidio per la presenza della ragazza in casa sua. Difatti, l'astuta donna ha invitato la stilista a trasferirsi da lei, esclusivamente per tenerla sotto controllo.

Del resto Adelaide non ha la coscienza pulita per quanto riguarda la morte del marito, e teme che la giovane possa essere a conoscenza di qualche dettaglio di troppo.

Il Paradiso delle Signore, episodio 19/10: Salvo consiglia alla sorella di parlare con Vittorio

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 19 ottobre, Salvo darà un prezioso consiglio a sua sorella.

Il ragazzo, una volta venuto a conoscenza del segreto di Tina, le consiglierà di aprirsi con Vittorio e non fare più mistero dei suoi problemi alle corde vocali. Nel frattempo il giovane Amato continuerà la sua corte alla bella Anna Imbriani. I due scopriranno, tra l'altro, di avere in comune la passione per i film di Totò.

Tuttavia la giovane resterà alquanto restia nei confronti del barista. Vittorio, intanto, vuole a tutti i costi che Tina partecipi al film. Pertanto chiederà a Brivio di intercedere con il produttore, affinché modifichi il copione.

Il Paradiso, anticipazioni 19 ottobre: Flora e Umberto molto vicini

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 19 ottobre preannunciano un'importante novità. Flora e Umberto, vivendo a stretto contatto, saranno sempre più vicini. A questo punto, non è detto che la situazione non evolva in una vera e propria relazione. In questo modo accrescerebbe ulteriormente l'astio di Adelaide nei confronti della giovane Ravasi.