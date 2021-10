Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le trame delle nuove puntate previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati su Tina che si ritroverà in crisi per quanto riguarda l'operazione alla quale deve sottoporsi per il problema alle corde vocali. Intanto Giuseppe sarà smascherato e scoperto da sua moglie, che lo metterà alle strette in maniera definitiva.

Tina deve decidere se operarsi o no: trame Il Paradiso delle signore 8-12 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al prossimo 12 novembre 2021, rivelano che Tina verrà avvertita dal medico: non c'è più tempo a disposizione per riflettere sull'operazione.

Il medico, quindi, le farà presente che a breve dovrà prendere una decisione definitiva. La giovane apparirà molto incerta sul da farsi e deciderà di confidarsi con Vittorio Conti, il quale sarà al suo fianco in questo momento di grande incertezza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Flora Ravasi continuerà a indagare sul conto di suo padre. La ragazza desidera scoprire la verità sulla morte di Achille e, per questo motivo, annuncerà di essere in procinto di partire per Parigi.

Flora incontra Cosimo Bergamini

Una rivelazione che farà preoccupare moltissimo la contessa Adelaide, la quale comincerà a temere dei risvolti inaspettati e negativi per la sua incolumità sul caso Ravasi.

In effetti, Flora ha le idee molto chiare: vuole andare fino in fondo a tutta questa vicenda e così prenderà un appuntamento con Cosimo Bergamini.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera, in programma fino al 12 novembre, rivelano che Flora riuscirà a incontrare Cosimo: l'incontro sarà a dir poco fondamentale, dato che Bergamini darà delle informazioni preziosissime alla giovane Ravasi in merito al decesso del padre.

Giuseppe si ritrova nei guai: trame Il Paradiso 8-12 novembre

Occhi puntati anche su Agnese: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 12 novembre rivelano che la donna metterà alle strette suo marito Giuseppe.

Il capofamiglia di casa Amato verrà inchiodato e smascherato da sua moglie, che ha trovato delle foto di un bambino tra gli effetti personali del marito.

A quel punto, Agnese costringerà Giuseppe a confessare la verità sul figlio illegittimo messo al mondo in Germania.