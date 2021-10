Continua su Rai 1 l'appuntamento della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre, Ezio proporrà a Stefania di andare a vivere insieme alla sua nuova famiglia. Inoltre Adelaide entrerà in possesso della lettera di Achille Ravasi, mentre Tina confesserà a Salvatore tutti i suoi segreti.

Adelaide entra in possesso della lettera di Achille Ravasi

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 11 ottobre, Adelaide approfitterà della presenza a Villa Guarnieri di Flora per trovare la lettera scritta per lei da Ravasi.

Intanto Umberto e Vittorio mostreranno delle opinioni diverse sulla linea editoriale da portare avanti per il Paradiso Market, mentre Ezio sarà presentato come il nuovo direttore della Palmieri. Inoltre Tina farà il suo ritorno dalla Svizzera, senza però dire a nessuno il motivo che l'ha portata a recarsi in quel luogo. Stefania invece cenerà insieme ad Ezio e durante la serata assisteranno in tv al famoso discorso di Papa Giovanni XXIII, denominato "della luna".

Nell'episodio di martedì 12 ottobre, Ezio andrà abitare insieme a Veronica e a Gemma, la figlia della donna. Adelaide riuscirà ad entrare in possesso della missiva scritta da Achille Ravasi. Nel frattempo Vittorio proporrà a Tina di far parte di un film di cui lei sarà la protagonista, ma lei non si mostrerà particolarmente felice.

In tutto questo Stefania sarà felice di poter vivere con il padre, ma avrà timore di doversi confrontare con la sua nuova famiglia.

Gemma fa un torto a Stefania

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 13 ottobre, Tina declinerà la proposta del Conti, ma quest'ultimo si impegnerà per riscrivere del tutto il copione. Anna inizierà a lavorare al Paradiso come aiuto contabile al fianco di Beatrice e per Salvatore sarà l'occasione per rivedere la donna di cui è innamorato.

Intanto Flora si troverà in difficoltà con la nuova collezione e chiederà aiuto a Maria e Agnese. Inoltre Veronica vorrebbe avviare un dialogo sincero con Stefania, ma la figlia della donna non si mostrerà contenta della cosa.

Nella puntata di giovedì 14 ottobre, Gemma sarà invidiosa della vicinanza tra Stefania e Veronica. Nel frattempo Anna e Beatrice si troveranno bene insieme, mentre Adelaide indicherà Marcello come temporaneo sostituto di Perri.

In realtà sarà solo un tentativo della contessa per riavvicinarsi alla Brancia. In tutto questo Vittorio ha terminato il nuovo copione del film e lo farà vedere a Tina. La giovane Amato però non sarà convinta, in quanto sarà bloccata dai segreti che ha dentro di sé. Gemma invece si comporterà male con Stefania.

Vittorio si confida con Tina

In base agli spoiler di venerdì 15 ottobre, Gloria dopo aver parlato con Stefania capirà che Ezio ha messo il passato alle spalle. Il Colombo chiederà a Stefania di andare a vivere insieme alla nuova famiglia. Vittorio e Flora avranno un diverbio, nel corso del quale Umberto difenderà la ragazza. In tutto questo il Conti si confiderà con Tina e le dirà le sue difficoltà a superare la fine della storia con Marta. Infine la stessa Amato confesserà a Salvatore tutti i suoi segreti.