Il Paradiso delle Signore continua a regalare intense emozioni e tanti colpi di scena. Le anticipazioni che riguardano le puntate in programma da lunedì 1 a venerdì 5 novembre su Rai 1 si concentrano sulla ricerca della nuova Venere. Gemma, la figlia di Veronica, si presenterà alle selezioni e spererà con tutto il cuore di occupare il posto lasciato vacante da Paola. Nel frattempo Vittorio chiederà a Beatrice di scoprire chi ha registrato il demo per il musicarello. Nel mentre Flora vorrà scoprire che tipo di rapporto c’era tra suo padre Achille e i Guarnieri.

La verità sulla morte del signor Ravasi sarà vicina? Armando, intanto, verrà a sapere che Gloria e Teresio hanno fatto un patto per il bene di Stefania. Anna farà un’importante confessione a Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: il patto di Gloria e Teresio

Tina continuerà a tenere nascosta la sua malattia ai genitori, mentre Vittorio, nel riascoltare più volte il demo per il musicarello, inizierà a pensare che la giovane Amato abbia fatto qualcosa alla voce. Insomma, qualcosa non lo convincerà e così deciderà di andare fino in fondo a questa faccenda. Gloria aggiornerà Armando sull’incontro avvenuto tra lei e l’ex marito Teresio. La capocommessa dirà al suo confidente che lei e il signor Colombo hanno stretto un patto: per il bene di Stefania nessuno dei due dovrà dirle la verità.

Paola, per il bene della sua gravidanza, lascerà il lavoro di Venere e si presenterà al Paradiso per dare l’ultimo saluto alle sue amiche e colleghe.

Agnese, intanto, scoprirà che mancano dei soldi nel suo libretto di risparmi e prima di accusare il marito vorrà essere sicura di ciò che è accaduto. Nel frattempo don Saverio ascolterà casualmente la telefonata tra il signor Amato e la sua amante Petra e deciderà di approfondire la questione.

Dopo aver saputo che Paola ha lasciato il ruolo di Venere, Gemma vorrà prendere il suo posto. Casualmente il signor Conti sentirà Anna cantare un motivetto e insospettito la convocherà nel suo ufficio. Temendo di essere scoperta, la signorina Imbriani racconterà i suoi timori ai fratelli Amato.

Vittorio affronta Tina e al Paradiso delle Signore si cercano nuove Veneri

Al Paradiso delle Signore avrà inizio la ricerca della nuova Venere e molte ragazze, compresa la figlia di Veronica, si presenteranno alle selezioni. Mentre don Saverio cercherà di convincere Giuseppe a raccontare la verità ad Agnese sui soldi che mancano nel libretto di risparmio, Vittorio chiederà a Tina maggiori spiegazioni sulla voce registrata per il demo musicale, ma anche questa volta la cantante la spunterà. Il signor Conti, però, non crederà a una singola parola pronunciata dalla signorina Amato e così chiederà a Beatrice di scoprire chi c’era nello studio di registrazione.

Il Paradiso delle Signore 6, Anna si confida con Salvatore e Ludovica organizza una cena a quattro

Nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, Tina avrà sempre più difficoltà a nascondere il suo segreto alla famiglia. Salvatore, sempre più dubbioso sul suo rapporto con Anna, confiderà i suoi timori a Marcello e così il barista, insieme a Ludovica, organizzerà una cena a quattro in modo che Salvatore e Anna possano avvicinarsi sempre di più. Nel giorno delle selezioni al grande magazzino milanese, Gemma svolgerà delle prove in maniera impeccabile. Nel frattempo Salvatore verrà a sapere che Vittorio ha speso tantissimi soldi per lo sceneggiato musicale e spronerà a Tina a raccontare tutta la verità; la cantante si presenterà a casa Conti.

Flora è a conoscenza delle accuse che Cosimo Bergamini ha rivolto alla famiglia Guarnieri, così la stilista raccoglierà più informazioni possibili sui rapporti tra suo padre Achille con Adelaide e Umberto. Nel frattempo al Paradiso verrà scelta la ragazza che prenderà il posto lasciato vacante di Paola. Vittorio, intanto, scoprirà che la voce della demo musicale è di Anna e Salvatore la difenderà davanti a lui. Dal canto suo la signorina Imbriani rivelerà al barista di essere vedova e di avere una figlia. Nel frattempo il signor Conti affronterà Tina e si offrirà di aiutarla.