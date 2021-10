Grande attesa per la seconda stagione di Imma Tataranni, la fortunata serie televisiva poliziesca con protagonista Vanessa Scalera che sarà in onda nel corso della stagione autunnale in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende del sostituto procuratore alle prese con le sue vicende tormentate dal punto di vista sentimentale, che la legheranno sempre più al giovane e affascinante Calogiuri.

Tra Calogiuri e Imma sboccerà l'amore? Le prime anticipazioni su Imma Tataranni 2

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Imma Tataranni 2 rivelano che il rapporto tra il procuratore e Calogiuri diventerà sempre più intenso.

In queste ore, la Rai ha rilasciato i nuovi promo delle prime puntate di questa seconda stagione, dove si vede Imma "cadere" tra le braccia di Calogiuri, interpretato dal giovane attore Alessio Lapice.

La donna guarda Calogiuri con sguardo intenso, quasi come se fosse persa e tutto questo fa sperare i fan nel fatto che tra i due, nel corso delle otto puntate previste di questa seconda stagione, possa sbocciare e trionfare l'amore a tutti gli effetti.

Vanessa Scalera e le anticipazioni sulla seconda serie di Imma Tataranni

Del resto, la stessa Vanessa Scalera in una recente intervista ha ammesso che la vita sentimentale di Imma continuerà ad essere molto incasinata.

La donna, quindi, si ritroverà ancora una volta divisa tra il rapporto con suo marito, interpretato da Massimiliano Gallo e quello con il giovane Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice.

In attesa di scoprire quello che succederà e quali saranno i risvolti di questa attesissima seconda stagione della fiction in onda su Rai 1, è stata ufficializzata la data di messa in onda della prima puntata.

Ecco quando va in onda la prima puntata di Imma Tataranni 2 su Rai 1

Le anticipazioni ufficiali sui palinsesti Rai di questo autunno 2021, rivelano che l'esordio di Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore, è previsto per martedì 26 ottobre, come sempre in prime time.

In un primo momento, la Rai aveva fatto sapere che quest'anno la fiction sarebbe stata divisa in due parti. La prima parte, composta da 4 puntate sarebbe stata trasmessa in autunno mentre la seconda parte, composta da altre 4 puntate, in onda in pieno inverno.

Ad oggi, però, non si sa ancora se questa suddivisione in due parti sarà rispettata.

Di sicuro, però, la prima puntata sarà in onda il 26 ottobre e questo vuol dire che la seconda stagione di Imma Tataranni, dovrà sfidarsi al martedì sera contro le partite di Champions League, che saranno trasmesse in diretta esclusiva su Canale 5.