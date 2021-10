Imma Tataranni- sostituto procuratore 2 arriva su Rai 1 il 26 ottobre per un totale di otto puntate. Il pubblico avrà modo di rivedere la turbolenta commissaria di polizia alle prese con dei casi difficili da risolvere e la sua complicata vita sentimentale.

Tutti gli episodi della prima stagione hanno fatto ottenuto ottimi ascolti, conquistando i telespettatori. La seconda sarà ancora più emozionante della precedente, almeno da quanto si apprende dalle prime anticipazioni ufficiali rilasciate dall'ufficio stampa Rai e da un'intervista a Vanessa Scalera rilasciata qualche giorno fa.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2 torna su Rai 1 dal 26 ottobre

Perché piace così tanto Imma Tataranni? Probabilmente perché è un commissario, ma anche una donna con le sue mille complessità. È ostinata, a volte ruvida ma determinata a cercare la verità a risolvere i casi. Inoltre, odia utilizzare scorciatoie e cerca di arrivare alla soluzione solamente con il suo intuito e con la sua proverbiale memoria. Inoltre, a differenza dei metodi tradizionali, non è solita convocare i testimoni in Procura, ma è lei stessa che si reca da loro.

Tutto è pronto per la seconda stagione, che andrà in onda in prima tv su Rai 1 con la prima puntata del 26 ottobre.

Imma sarà alle prese con i suoi dubbi sentimentali, divisa tra la fascinazione per Calogiuri e l'affetto per il marito Pietro che, tra l'altro, avrà una crisi di mezza età.

Le anticipazioni di Imma Tataranni 2 rivelano che la commissaria dovrà vedersela con Valentina, sua figlia, che abbraccerà la causa ambientalista cacciandosi nei guai. Come se non bastasse, dovrà passare del tempo a casa della suocera, con le ovvie conseguenze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vanessa Scalera impegnata in altri progetti oltre a Imma Tataranni 2

In un'interessante intervista rilasciata al settimanale Sorrisi e canzoni Tv, Vanessa Scalera ha parlato della serie nella quale è protagonista e che tanto piace al pubblico Rai. Ha raccontato di aver girato le scene con grande piacere e di non aver sofferto il fatto che, nonostante il successo di ascolti della prima stagione, per strada non venisse riconosciuta.

Oltre a Imma Tataranni, dal 21 ottobre Vanessa Scalera sarà anche al cinema protagonista del film 'L'arminuta' dove interpreta una donna completamente diversa da Imma: appartiene al mondo contadino è dura e non può mostrare i suoi sentimenti. Nonostante sia comunque giovane, le ostilità della vita di campagna l'hanno forgiata e resa 'vecchia', chiusa nel suo dolore e nella sua incomunicabilità.

Anticipazioni Imma Tataranni 2, Vanessa Scalera: 'Imma impelagata in una dualità sentimentale'

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore arriva il 26 ottobre su Rai1 per un totale di quattro puntate in onda nel 2021 e altre quattro nel 2022.

Vanessa Scalera ha promesso che la seconda stagione sarà bellissima, ancora più emozionante della prima: ''Sì, cambiano le vicende, ci saranno nuovi gialli sempre ispirati romanzi di Mariolina Venezia con altrettante indagini''.

Ironizzando, si rivolge al pubblico con una sorta di 'minaccia: ''E adesso sono affari vostri''. Si noterà anche un cambio nella vita privata di Imma, in quanto il suo lato sentimentale sarà sempre più complesso.

Il pubblico non vede l'ora di capire come si evolverà la storia con Ippazio. Vanessa Scalera, a tal proposito, ha detto che per ora non puoi anticipare nulla. Tuttavia ha detto: "Il personaggio di Calogiuri è sempre molto presente nella vita di Imma, come lo è suo marito Pietro del resto. Lei è sempre impelagata in questa dualità sentimentale".

Riguardo invece il rapporto difficile con a figlia Valentina, l'attrice ha aggiunto che Imma si accorgerà che la ragazza è vicina a delle persone abbastanza pericolose che non le piaceranno. Anche in Imma Tataranni 2 l'ago della bilancia sarà il marito Pietro che, come sempre, farà molta fatica a stare dietro alla vulcanica moglie.