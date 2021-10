È arrivata su Rai 1 Imma Tataranni 2 che occuperà la serata del martedì alle 21:25. Protagonisti assoluti sono ancora Vanessa Scalera e Alessio Lapice, volto di Ippazio Calogiuri, verso il quale Imma continua a provare una forte attrazione. Nella sua vita c'è però anche il marito Pietro, alle prese con la crisi dei cinquant'anni e la figlia Valentina, che nelle nuove puntate le darà del filo da torcere legandosi a delle persone abbastanza pericolose per abbracciare una causa ambientale. Ma tra le novità della seconda stagione c'è anche la svolta nella vita sentimentale di Ippazio, come ha raccontato il suo interprete in una intervista a Telesette.

Anticipazioni Imma Tataranni 2: la nuova vita di Ippazio

Alessio Lapice, nella sua intervista, ha rilasciato interessanti anticipazioni sul personaggio di Ippazio, che vivrà dei grandi cambiamenti. Per quanto riguarda la carriera, diventerà maresciallo e sarà molto soddisfatto di questa promozione, decisamente meritata.

Che ne sarà invece del rapporto tra Imma e Calogiuri? Lapice fa intendere che Ippazio cambierà le sue aspettative: ''Per Ippazio è importante mettersi in mostra davanti a lei, continua a specchiarsi in Imma ma con una consapevolezza diversa''.

A incuriosire i fan dell'amatissima Serie TV, una frase dell'attore: ''Ci saranno nuovi incontri che porteranno cambiamenti e Calogiuri avrà rapporti sentimentali''.

Nonostante ciò, Ippazio farà ancora fatica a lasciarsi andare per paura di essere ferito.

Tornando al rapporto speciale che lega Ippazio e Imma, Alessio Lapice ha detto: ''E' un legame importante di protezione e amicizia, ma c'è anche tanto altro''. Si apre dunque uno spiraglio per la possibile coppia?

Spoiler Imma Tataranni 2, nuova puntata: Ippazio Calogiuri si fidanza

A quanto pare, si inizierà presto a vedere la gelosia di Imma nei confronti di Calogiuri. Come svelano le anticipazioni della nuova puntata di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 1 martedì prossimo, la bella Jessica distrarrà Ippazio.

Calogiuri si fidanzerà con Jessica e questo rapporto lo metterà in difficoltà sul lavoro, che passerà in secondo piano. Nello stesso tempo, Imma proverà una certa gelosia verso la ragazza, segno che Ippazio è ancora nei suoi pensieri e anche in maniera prepotente.

Le anticipazioni del 2^ episodio di Imma Tataranni 2 raccontano anche che la procuratrice, oltre a controllare le mosse di Calogiuri, dovrà indagare su un nuovo caso di omicidio che si mostrerà molto complicato sin dall'inizio. Anche in questo caso però, grazie al suo intuito e alla proverbiale memoria che la contraddistingue, arriverà alla soluzione.