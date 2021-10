Nuova puntata della telenovela argentina in casa Icardi: nei giorni scorsi Wanda Nara ha denunciato il tradimento del marito con “una poco di buono”, mentre Mauro ha chiesto pubblicamente perdono alla moglie, ribadendo di essere innamorato di lei. Tutta la vicenda si è sviluppata sui social, davanti a 7,4 milioni di persone, che hanno assistito al botta e risposta tra i due. Nessuno aveva ancora ascoltato l’altra campana, ossia Maria Eugenia Suarez, l’attrice e modella, meglio nota come China Suarez, accusata di aver provocato la temporanea rottura tra Wanda e Maurito: in una lunga lettera, la donna ha voluto raccontare la propria versione dei fatti, non risparmiando pesanti bordate allo stesso Icardi, accusato di averla ingannata.

Mauro Icardi avrebbe raccontato a Cina Suarez di una sua separazione da Wanda Nara

Nella lunga dichiarazione China Suarez spiega di non essere stata lei a cominciare, incoraggiando o provocando il tradimento. “Ho sempre pensato che Mauro Icardi e Wanda Nara si fossero separati”, ripete più volte nella lettera. L’attrice spiega di essere la vittima della situazione che si è venuta a creare, il capro espiatorio di una bufera mediatica che l’ha vista al centro di tutto, contro la propria volontà. Inoltre assicura di aver taciuto fino a questo momento per inesperienza e paura, non sapendo come rispondere alle bugie che – a suo dire – continuano a rimbalzare sui media. Poi si dice sicura che la sua brutta esperienza farà identificare tutte quelle donne donne che, come lei, hanno incontrato individui che assicuravano di essersi separati o di star vivendo la separazione e hanno finito per credere a queste parole, fidandosi.

Le accuse di China a Mauro Icardi

Quindi, nel suo messaggio, China Suarez conferma la storia con Mauro Icardi che avrebbe provocato la crisi matrimoniale tra l’ex attaccante dell’Inter e Wanda Nara, ma attribuisce ogni responsabilità al calciatore del Psg, che sarebbe un conquistatore seriale. Quindi rispedisce al mittente gli insulti che le stanno piovendo addosso in queste ore, soprattutto da parte di altre donne.

L’attrice ripete che quello che è successo non è cominciato per sua volontà, assicurando di non aver voluto alimentare né tantomeno provocare nulla. “Non sono stata io a insistere, propiziando questa situazione”, chiarisce China Suarez, imputando il proprio comportamento alla “mancanza di esperienza” nei confronti di certi “conquistatori seriali” che hanno imparato a nascondere molto bene la verità.

Secondo l’attrice, l’aver vissuto già in passato situazioni simili confermerebbe l’errore, ripetuto per ingenuità, di dar credito a questi uomini, che una volta scoperti finiscono per tacere, “lasciando che i lupi mi sbranino”.

Wanda Nara non ha gradito le parole di China sul marito Mauro Icardi

La lettera di China Suarez si conclude con un attacco velenoso: dice di essere l’unica a pagare il conto in questa vicenda, mentre gli altri sostengono l’immagine di una famiglia felice, quando in realtà sarebbe stato Icardi ad agire con irrazionalità, commettendo un grave errore. Quasi subito è arrivata la replica di Wanda Nara, che di certo non ha apprezzato la benzina buttata sul fuoco della sua crisi matrimoniale dalla rivale: si tratta di un post su Instagram, nel quale la moglie di Mauro Icardi ha insultato pesantemente la Suarez, corredato da una serie di foto felici della coppia, come a voler dimostrare che non c’è nessuna separazione in corso.

Nel frattempo i tifosi del Paris Saint Germain temono che i problemi coniugali di Icardi, assente dagli allenamenti negli ultimi giorni, possano compromettere ulteriormente la già tormentata stagione del calciatore.