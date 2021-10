Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 18 al 23 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno a casa di Serkan: dopo un lungo periodo di assenza causato dall'incidente, l'architetto rimetterà piede ad Istanbul. Intanto Eda, in preda ad un raptus di rabbia, farà perdere le sue tracce e scomparirà nel nulla.

Serkan ritorna e va da Eda: anticipazioni Love is in the air 18-23 ottobre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Love is in the air che andranno in onda fino al 23 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Serkan tornerà ad Istanbul e, come prima cosa, andrà da Eda per aiutarla nella realizzazione di un progetto che sta portando a termine.

Yildiz nel momento in cui avrà modo di rivedere il suo amato vicino a lei, crederà che stia recuperando di nuovo la memoria e quindi i ricordi della love story che hanno vissuto insieme.

E così, con l'aiuto di Deniz, la giovane Eda deciderà di mettere a punto un pianto strategico, col quale spera di poter far ingelosire Serkan e in questo modo accelerare il processo di recupero della memoria. Ci riuscirà?

Il colpo di scena di queste nuove puntate della soap opera turca, arriverà quando Serkan annuncerà di aver organizzato una festa a sorpresa per Selin, con la quale intende recuperare il rapporto.

Eda sparisce nel nulla: sarà ritrovata da Bolat

Un duro colpo per Eda che, fortemente delusa, si renderà conto che non è cambiato nulla e deciderà di andare a fare un giro tra la neve, allontanandosi da tutti.

Le anticipazioni di Love is in the air fino al 23 ottobre 2021, rivelano che l'assenza di Eda si farà notare e i presenti alla festa cominceranno ad essere seriamente preoccupati per le sorti della donna, che sembra essere sparita nel nulla.

Ecco allora che tutti, compreso Serkan, si metteranno sulle tracce di Yildiz con la speranza di poterla riportare a casa sana e salva.

E, a ritrovarla, sarà proprio l'architetto Bolat.

I due, però, decideranno di non rientrare subito a casa ma passeranno un po' di tempo in una baita disabitata, all'interno della quale avranno la possibilità di parlare ancora della loro storia d'amore.

Selin mette in scena un finto incidente: trame Love is in the air al 23 ottobre 2021

Un momento decisamente molto romantico per i due protagonisti della soap, i quali finiranno per dormire abbracciati. Tale situazione, però, non piacerà per niente a Selin: quest'ultima, infatti, comincerà ad essere stufa dell'avvicinamento tra Eda e Serkan al punto da temere che tra i due possa riaccendersi la fiamma della passione.

Le trame di Love is in the air al 23 ottobre, rivelano che la donna deciderà di studiare una nuova strategia e così fingerà un incidente d'auto. Metterà in scena questa situazione drammatica per cercare di attirare l'attenzione di Bolat e far sì che prenda le distanze da Yildiz.