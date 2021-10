Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 25 al 30 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel rapporto tra Eda e Serkan. La donna, infatti, continuerà a portare avanti il suo piano per cercare di far ingelosire il suo ex fidanzato e in questo modo provare a risvegliare i sentimenti in lui sopiti. Tuttavia, in queste nuove puntate della soap opera, Yildiz si ritroverà anche vittima di un incidente in barca.

Serkan capisce di essere geloso: anticipazioni Love is in the air al 30 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air in onda fino al 30 ottobre 2021, rivelano che il piano di Eda sembrerà dare i suoi frutti, dato che Serkan comincerà a provare gelosia nei confronti della donna e chiederà aiuto a Melo e Ceren.

Il giovane architetto, infatti, ha intenzione di organizzare una cena per passare del tempo in compagnia di Eda: il piano andrà in porto ma le aspettative della donna non saranno rispettate.

Le trame della celebre soap opera in onda su Canale 5 con successo, rivelano che durante l'incontro a cena, Eda si dirà convinta del fatto che Serkan stia iniziando a ricordare degli episodi legati alla loro relazione sentimentale.

Serkan delude ancora una volta Eda

Tra i due ci sarà anche un bacio e questo farà ben sperare Yildiz, ma non sarà tutto rose e fiori. Il colpo di scena, infatti, arriverà nel momento in cui Serkan confesserà a Yildiz che, nonostante il bacio e questa cena trascorsa insieme, lui non ricorda nulla del loro passato.

Un duro colpo per la ragazza che andrà su tutte le furie, amareggiata e delusa da questo atteggiamento da parte dell'architetto, il quale però realmente non ha ricordi di questa storia d'amore.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the air in programma fino al 30 ottobre 2021, rivelano che la Art Life riuscirà a vincere un nuovo appalto per un importante progetto.

Eda vittima di un incidente: anticipazioni Love is in the air 25-30 ottobre

A tal proposito verrà organizzato un defilè ed Eda accetterà di sfilare in passerella al fianco di Deniz.

L'iniziativa sarà un grande successo al punto che, l'organizzatore, deciderà di festeggiare con Eda, Serkan, Deniz e Selin: per l'occasione organizzerà una serata speciale sul suo prestigioso yatch.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap in onda fino al 30 ottobre 2021, rivelano che questa serata si trasformerà ben presto in una "tragedia". Eda, infatti, si sporgerà un po' troppo dallo yatch e sarà vittima di una rovinosa caduta.

La giovane Yildiz, quindi, finirà in acqua e tale situazione farà preoccupare moltissimo Serkan che andrà in ansia per le sorti della donna. Riusciranno a trovarla sana e salva? Lo scopriremo nei prossimi episodi.