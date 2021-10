Arrivano le nuove anticipazioni italiane della soap opera turca Love is in the air, che narra gli amori e i dolori di un gruppo di amici dei dipendenti di un'azienda di design. Le nuove trame iniziano con le puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 30 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sullo schiaffo che Eda darà a Serkan, sull'ipotetico tradimento di Engin a Piril, sul ricatto di Metin ad Ayfer e sull'incidente nautico di cui sarà vittima Eda.

Eda dà uno schiaffo a Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che grazie al piano ideato da Eda per fare ingelosire Serkan , quest'ultimo le organizzerà una festa a sorpresa grazie all'aiuto di Melek e Ceren. Prima di recarsi al ristorante però il giovane verrà intercettato da una gelosissima Selin e poi da Ceren che lo informerà dei piani di Eda e Deniz . Nonostante ciò, Serkan raggiungerà la Yildiz al ristorante e la bacerà. A quel punto, la giovane si convincerà che il ragazzo ha recuperato la memoria per poi scoprire che lui l'ha baciata soltanto per stimolare qualche ricordo. Infuriata, Eda gli darà uno schiaffo per poi andarsene via. Dopo aver capito cosa è successo, Melek e Ayfer inviteranno la ragazza ad essere più ragionevole nei confronti di Serkan che sta facendo di tutto per recuperare la memoria.

Eda partecipa ad una sfilata

L'Art Life vincerà l'appalto per la restaurazione delle proprietà del signor Ates che ha contattato l'agenzia per organizzare un defilè. Come forma di ringraziamento, il cliente inviterà Eda e Deniz a sfilare in passarella. Nel frattempo, Serkan ed Engin ideeranno un piano per scoprire se la coppia ha realmente una relazione o sta fingendo.

Ferit scoprirà che Ceren non è stata sincera con lui perché non gli ha rivelato di non essersi presentata alla prima seduta di terapia. Leyla ed Erdem saranno molto più vicini, mentre Aydan e Ayfer finiranno in commissariato. Dopo di che, le due donne insieme a Seyfi andranno alla ricerca di Alex fino a quando Metin contatterà la Bolat per conto dello chef, ricattandola.

Erdem e Melo tenteranno di rivelare a Piril che il marito la tradisce, dopo aver visto Engin insieme ad Handan al bar. Urtato dai continui discorsi sul matrimonio di Eda, Serkan scapperà in palestra ma la giovane lo seguirà mettendolo poi al tappeto. Metin ricatterà Ayfer, chiedendole del denaro. Aydan lo verrà a sapere e si recherà in banca per provvedere al pagamento. Uscendo dall'istituto, la donna riconoscerà un volto famigliare in un'auto che poco dopo cercherà di investire lei, Aydan e Seyfi. La sfilata organizzata da Ates per lo stilista Sevim avrà un grande successo. Per festeggiare l'evento, Ates inviterà Serkan, Selin , Deniz ed Edanel suo yatch dove quest'ultima casualmente cadrà in mare, facendo spaventare Bolat .