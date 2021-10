Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretata da Kerem Bursin (Serkan Bolat) e Hande Ercel (Eda Yildiz). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'1 al 6 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Alexander, sul matrimonio di Eda e Deniz, sulla gelosia di Selin e sui piani ideati da Aydan, Ayfer e Seyfi per riunire Eda e Serkan.

Selin fa una scenata di gelosia a Serkan

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Eda cadrà in mare, per poi essere salvata da un'imbarcazione di passaggio. Nel frattempo, Aydan, Ayfer e Seyfi consegneranno i soldi del ricatto ad un uomo misterioso, scoprendo, poco dopo, che Alexander è vivo e sta bene. Serkan scoprirà che Deniz ha richiesto una licenza speciale per sposare Eda nei prossimi due giorni. Poco dopo, l'imprenditore dovrà fare i conti con l'ira di Selin che gli rimprovererà di aver sfilato con Yildiz, attirando così l'attenzione dei giornalisti. La difficile situazione porterà il Bolat a piangere sulla spalla di Engin che cercherà di confortarlo. Nei giorni seguenti, la stilista Sevim si recherà in ufficio portando con sé un abito da sposa per Eda, facendo preoccupare quest'ultima e Serkan.

Engin nega il tradimento

Dopo la delazione di Seyfi, Aydan lo licenzierà per poi ripensarci grazie all'intervento di Ayfer che le chiederà aiuto per impedire il matrimonio di Eda e Deniz. Per questo motivo, Seyfi porterà le due donne da un'amica erborista di nome Safiye che gli venderà una miscela di erbe che dovrebbero allontanare il malocchio che tiene separati Eda e Serkan.

Comprate le erbe, i tre ideeranno un piano per inserire l'intruglio in una torta o in un muffin da far mangiare ai due giovani. Nel frattempo, Selin farà una scenata di gelosia a Serkan, tirando i capelli di Eda che si erano impigliati nella giacca del giovane. Piril riceverà un messaggio in cui c'è scritto che il marito la tradisce, ma quest'ultimo negherà ogni cosa.

Aydan fingerà di chiudersi in camera sua, affermando di voler uscire solo all'arrivo di Eda. All'arrivo della giovane, Aydan, Ayfer e Seyfi faranno mangiare a lei e a Serkan i muffin con le erbe che sembreranno avere successo. Le cose, però, si complicheranno quando Ayfer, Aydan e Seyfi inizieranno a dare i numeri dopo aver bevuto la miscela anche loro, interrompendo un momento romantico dei due giovani. Selin incontrerà Ferit e gli rivelerà di sapere che è stato lui ad inviare a Serkan una foto in cui lei bacia Deniz. Ferit confermerà l'accaduto, affermando di averlo fatto per vendetta. Il giorno del matrimonio, Eda, Ceren e Melo e Ayfer si prepareranno per l'evento.