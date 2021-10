Grandi novità in arrivo nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, la seguitissima soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5 che prosegue con successo la sua messa in onda. Le anticipazioni turche riguardanti i nuovi appuntamenti che presto saranno in onda in tv, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena legati alla coppia Eda-Serkan. I due, infatti, prenderanno strade diverse, ma quando Bolat si renderà conto di essere ancora innamorato della Yildiz, ormai sarà troppo tardi.

Eda pronte alle nozze per far ingelosire Serkan: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove trame di Love is in the air rivelano che Eda metterà a punto un piano strategico col quale spererà di poter fare ingelosire Serkan, che ormai non ricorda più nulla del loro amore.

Così, la donna deciderà di fidanzarsi per finta con Deniz, un suo vecchio amico, al quale spiegherà nei dettagli il piano che ha intenzione di mettere in atto.

Tuttavia, mentre Eda sarà ben convinta e sicura del fatto di non provare nessun sentimento nei confronti di Deniz, quest'ultimo si renderà conto ben presto di essere attratto per davvero e persino innamorato della donna.

Sta di fatto che, le trame turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che Eda e Deniz metteranno a punto il loro matrimonio.

Serkan capisce di amare per davvero Eda e corre da lei

Con questa mossa, infatti, la donna spererà di poter riaccendere una volta per tutte la memoria del suo ex uomo e in questo modo convincerlo a tornare di nuovo da lei.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Serkan, parlando con Engin, ammetterà che, seppur non abbia ricordi nitidi di quella che è stata la sua relazione con Eda, ha capito comunque di essersi innamorato di lei.

Nel momento in cui farà questa confessione al suo amico, i due verranno aggrediti e malmenati da alcuni malviventi e sarà proprio in questa occasione che il giovane architetto riacquisterà la memoria e tornerà a ricordarsi di Eda e di quello che hanno vissuto insieme.

Eda sposa Deniz: anticipazioni turche Love is in the air

A quel punto, quindi, le anticipazioni turche della fortunata soap opera Mediaset rivelano che Bolat correrà con forza dalla sua amata, che nel frattempo è pronta alle nozze con Deniz.

In questo modo, quindi, Serkan proverà a bloccare la loro unione e il loro matrimonio. Quando arriverà in chiesta, l'uomo non riuscirà a trattenere i suoi sentimenti e confesserà alla donna di amarla profondamente.

Tuttavia, la sua dichiarazione d'amore arriverà in ritardo. La funzionaria di stato civile, infatti, rivelerà che ormai il matrimonio tra Eda e Deniz è ufficiale e quindi sono marito e moglie a tutti gli effetti.