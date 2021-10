Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni turche riguardanti le nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. La coppia Eda-Serkan si ritroverà nuovamente al centro dell'attenzione e questa volta i due innamorati saranno chiamati ad affrontare degli ostacoli che appariranno difficili da superare. Alla fine, però, l'amore trionferà e nelle ultime puntate di sempre della soap ci sarà spazio anche per l'arrivo di un bebè.

Anticipazioni turche Love is in the air: Eda e Serkan di nuovo insieme

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Love is in the air rivelano che tra Eda e Serkan dopo un periodo in cui le loro strade si sono separate, ci sarà il momento del ritorno di fiamma.

I due si ritroveranno dopo un lungo periodo trascorso da separati e dovranno affrontare un bel po' di novità. In primis, per Eda, arriverà il momento di confessare all'architetto che è già padre di una bambina.

Per Serkan sarà una forma di choc, dato che fino a quel momento non sapeva assolutamente di essere padre. Nonostante tutto, però, Serkan deciderà di non perdere altro tempo e di provare a rimettere insieme i cocci di questo grande amore.

Le anticipazioni turche sul finale di sempre della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che così i due riprenderanno in mano le redini della loro relazione e ben presto saranno chiamati a fare i conti anche con una bellissima notizia che li riguarderà.

Eda scopre di essere incinta del secondo figlio

Eda e Serkan, infatti, scopriranno di essere in attesa del loro secondo figlio: la Yildiz è in dolce attesa e questa notizia renderà il giovane Bolat, uno degli uomini più felici di sempre.

Tutto procederà per il verso giusto, al punto che i due penseranno insieme anche al nome da dare alla creatura.

Si chiamerà Alp, in onore del fratello di Serkan, venuto a mancare diversi anni prima.

Insomma i due protagonisti della soap opera turca in onda su Canale 5, potranno essere finalmente felici e attenderanno con trepidazione il momento dell'arrivo di questo secondo bebè.

Eda partorisce nel bosco: anticipazioni finale Love is in the air

Anche in questo caso, però, i colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni sul finale di sempre di Love is in the air, rivelano che proprio nel corso dell'ultima puntata ci sarà un clamoroso imprevisto.

Eda e Serkan decideranno di mettersi in viaggio per raggiungere lo chalet dei Bolat ma dovranno fare i conti con il malessere della donna.

Eda, infatti, si sentirà male e comincerà ad avere le doglie. Le trame turche della soap rivelano che i due innamorati non riusciranno ad andare in ospedale per il parto e il loro secondo figlio nascerà nel bosco.