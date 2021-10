Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Love is in the air e le anticipazioni turche della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che per la coppia Eda-Serkan arriverà il momento di affrontare un altro duro colpo. L'architetto, infatti, sarà colpito da un malore e in seguito a tutti gli accertamenti medici e clinici, farà una clamorosa e inaspettata scoperta: ha un cancro.

Serkan finisce nel mirino di Selin: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di Love is in the air, in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Serkan si ritroverà nel mirino di Selin.

Quest'ultima, infatti, diffonderà in giro la notizia della sua gravidanza, facendo credere a tutti che quel bambino che porta in grembo è di Serkan.

In realtà, però, questa non è la verità dei fatti: la donna sta mentendo spudoratamente per il semplice motivo che vuole cercare di tenere a se l'architetto e in questo modo, con la scusa della gravidanza, allontanarlo per sempre da Eda.

Tuttavia, la reazione dell'architetto non sarà delle migliori e si dirà convinto e sicuro al 100% di non aver avuto rapporti intimi recenti con Selin, al punto da poter far pensare ad una gravidanza.

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che, alla fine, l'architetto dimostrerà di avere ragione visto che il bambino che Selin porta in grembo è frutto della sua notte di passione con Deniz.

Serkan vittima di un malore per correre da Eda

Una volta fatta chiarezza su questo "giallo", l'architetto si ritroverà costretto ad inseguire Eda: quest'ultima, infatti, convinta che Serkan diventerà padre, deciderà di lasciare Istanbul e di trasferirsi in America, per ritrovare se stessa e stare alla larga dall'uomo di cui è follemente innamorata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan, a quel punto correrà in aeroporto per fermarla e per confessarle tutto il suo amore ma questo momento romantico sarà rovinato da uno spiacevole episodio.

L'architetto, infatti, sarà colto da un improvviso malore che gli causerà uno svenimento. Le anticipazioni turche della fortunata soap opera in onda su Canale 5, rivelano che dopo il grande spavento, Serkan si sottoporrà ad una serie di accertamenti medici e il verdetto finale non sarà dei migliori.

L'architetto Bolat scopre di avere un brutto male: anticipazioni turche Love is in the air

I medici, infatti, lo metteranno al corrente di una brutta notizia: ha un cancro al cervello e questo brutto male potrebbe essere addirittura inguaribile. Insomma l'architetto rischia di morire e per lui potrebbe non esserci nulla da fare.

Un durissimo colpo per Serkan che, dopo aver appreso la triste notizia, comincerà a comportarsi in maniera strana.

Il giovane Bolat acquisterà una motocicletta costosissima per poter fare dei viaggi con Eda e comincerà ad avere degli atteggiamenti insoliti che non passeranno inosservati agli occhi delle persone che sono al suo fianco.