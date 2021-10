Nelle prossime puntate di Love is in the air, quelle che daranno il via alla messa in onda della seconda stagione su Canale 5, i telespettatori assisteranno a un salto temporale di cinque anni. Eda e Serkan non staranno più insieme, ma nella vita della ragazza ci saranno delle belle novità, che riguarderanno direttamente anche l'architetto: la piccola Kiraz entrerà a far parte della loro vita.

La storyline subirà un salto temporale di cinque anni

La fine della storia tra Eda e Serkan inizierà quando lei scoprirà che lui ha un tumore al cervello. Una malattia da cui, fortunatamente, ne uscirà indenne, ma che lo porterà a essere il Serkan di un tempo, dedito solamente alla carriera e poco all'amore.

Così i due si separeranno inesorabilmente e la rottura sembrerà non trovare una via d'uscita.

Passeranno cinque anni, in cui i due si diranno definitivamente addio, anche se non si saranno reciprocamente dimenticati. Serkan, infatti, vedrà Eda dappertutto, qualsiasi cosa le ricorderà la sua amata, anche se sarà fermamente convinto che queste allucinazioni siano dovute alla malattia avuta tempo prima, invece a parlare sarà solamente il suo cuore.

Le strade di Eda e Serkan si incrociano nuovamente

Le loro strade, però, non tarderanno a incrociarsi, nel momento in cui Serkan si recherà in un albergo di Şile per un incontro di lavoro. Durante il tragitto in auto rischierà d'investire una bambina di nome Kiraz, dal carattere tosto, che minaccerà di farlo denunciare dalla madre se non la accompagnerà a casa.

La bimba chiederà a Serkan di portarla proprio nell'albergo in cui lui avrà l'incontro di lavoro e lui non potrà immaginare non solo che Eda lavora lì come architetto paesaggista, ma anche che la piccola è figlia della sua ex. Questo sarà il minore dei colpi di scena, infatti l'architetto sarà anche all'oscuro del fatto che la piccola in realtà sia sua figlia.

Infatti, quando Eda è rimasta incinta, ha deciso di non dirgli nulla.

Melo finge di essere la mamma di Kiraz

Serkan, almeno inizialmente, rimarrà all'oscuro della verità, che però potrebbe venire bruscamente a galla. Per una serie di coincidenze la famiglia di Serkan, Eda e di Engin e Piril si ritroverà nel ristorante dell'albergo in cui lavora Eda, che ha come chef proprio Ayfer.

Proprio in quell'istante giungerà Kiraz, mano nella mano con Can, il figlio di Engin e Piril. Rivolgendosi alla madre la piccola dirà: "Mamma ho trovato un amico". Serkan rimarrà basito quando vedrà la bimba rivolgersi verso Eda, ma ci penserà Melo a salvare la situazione dicendo che Kiraz è figlia sua e di Burak. Serkan ci cascherà e crederà a questa messinscena costruita ad arte da Melo?