Su Canale 5 proseguono gli appuntamenti con la soap opera turca Love is in the air. Nel corso delle prossime puntate ci saranno delle grandi novità in arrivo.

Nel dettaglio, Eda dovrà fare i conti con un brutto incidente alla gamba. Il tragico evento accadrà durante una gita in montagna in cui tutti prenderanno parte in occasione del compleanno di Selin. Bolat deciderà infatti di organizzare una sorpresa romantica per la sua futura sposa, ma la giornata prenderà una piega inaspettata non appena tutti gli invitati si accorgeranno che la bella fioraia è sparita ormai da tempo e inizieranno a cercarla.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan dimentica il compleanno di Selin

Bolat deciderà di organizzare una sessione di lavoro con i suoi colleghi, alla quale partecipare anche Yildiz. Il giovane imprenditore dimenticherà completamente che proprio in quella giornata la sua futura moglie compie gli anni. Selin andrà completamente su tutte le furie e chiederà a Deniz di recarsi alla riunione per tenere d'occhio il fidanzato e Eda. Serkan si renderà conto in seguito di aver scordato il compleanno di Selin e deciderà di pianificare una sorpresa all'ultimo minuto.

L'uomo organizzerà un party per la sua amata, a cui parteciperanno anche tutti i dipendenti dell'Art Life. Nel bel mezzo della festa però, Eda sparirà nel nulla.

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che la nipote di Ayfer si troverà in forte difficoltà per via di un incidente. Eda si ritroverà da sola in montagna nel bel mezzo del buio e della neve, impossibilitata a far ritorno dai suoi amici dopo essersi ferita ad una gamba. Non appena Selin starà per spegnere le candeline del suo compleanno, gli invitati si accorgeranno dell'assenza della giovane donna.

Spoiler Love is in the air: Selin trova Eda e Serkan abbracciati

Fortunatamente Serkan non perderà tempo e riuscirà a trovare la sua ex fidanzata. L'imprenditore si ricorderà improvvisamente di possedere un rifugio proprio in montagna e deciderà di portare li la ragazza.I due ex trascorreranno il loro tempo a parlare fino a quando non si addormenteranno abbracciati.

Saranno Selin e Deniz a ritrovare i due rispettivi fidanzati.

Non appena l'ex fidanzata di Ferit vedrà i due insieme, darà in escandescenza. La donna inizierà a pensare che forse Serkan ha iniziato a ricordare il suo passato vista la forte complicità rinata con Eda. Deniz cercherà di far calmare Selin, ma lei in preda alla gelosia per Bolat, gli darà un bacio appassionato. La donna si pentirà immediatamente del gesto fatto e chiederà scusa al finto fidanzato della nipote di Ayfer. Bolat invece, sarà sempre più confuso sui suoi sentimenti vista la forte complicità nata con Eda.