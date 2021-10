Prosegue l'appuntamento su Canale 5 per la Serie TV Love is in the air, me le notizie per i fan italiani non sono affatto positive. Prossimamente arriverà a conclusione la prima stagione, dopodiché Mediaset trasmetterà anche la seconda, la quale però sarà l'ultima di sempre, dato che in Turchia è stata definitivamente cancellata dalla programmazione televisiva.

Chiude Love is in the air: la serie ha già chiuso i battenti in Turchia

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il futuro di Love is in the air rivelano che la serie giungerà a conclusione con la seconda stagione.

In Turchia, infatti, la serie ha chiuso i battenti nel mese di settembre: non è stata rinnovata dopo la seconda stagione e quindi non proseguirà la sua messa in onda come altre soap che vanno in onda sulla tv italiana (come nel caso di Beautiful oppure Un posto al sole).

Le avventure di Eda e Serkan giungeranno a termine con la seconda stagione, che sarà trasmessa per intero sempre nel daytime di Canale 5.

La serie tv è stata cancellata dopo la seconda stagione

Fino a quando proseguirà l'appuntamento con la serie in Italia? Al momento la messa in onda dei restanti episodi è prevista fino ai primi mesi del 2022.

Gli ultimi appuntamenti, seguiti da una media di circa 1,6 milioni di spettatori, sono in programma tra gennaio e febbraio 2022, dopodiché verrà lasciata libera la fascia oraria che va dalle 16:55 alle 17:35 e al momento non si sa ancora se sarà occupata da una nuova soap.

Cosa succederà nel corso delle nuove puntate di Love is in the air della seconda stagione? I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni legate al gran finale di sempre della serie tv rivelano che tra Eda e Serkan trionferà finalmente l'amore.

Le anticipazioni sul finale di Love is in the air: ecco cosa succede alla coppia Eda-Serkan

I due infatti, dopo aver dovuto superare un bel po' di ostacoli e peripezie che hanno messo a durissima prova il loro sentimento, riusciranno a ritrovarsi e riprendere in mano le redini della loro relazione.

Il colpo di scena della seconda serie ci sarà nel momento in cui Eda scoprirà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio.

Un momento di grande felicità per la coppia, anche se il parto avverrà in maniera decisamente particolare.

Eda metterà al mondo il suo secondo figlio in un bosco: al suo fianco per fortuna ci sarà proprio Serkan, che per l'occasione si trasformerà in un valido ostetrico e aiuterà così la sua amata a mettere al mondo il loro bebè. Così calerà per sempre il sipario su questa serie che ha emozionato anche il pubblico di Canale 5.