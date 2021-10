La celebre fiction di successo Love is in the air (Sen Çal Kapimi) che racconta la storia d’amore di una giovane studentessa e un ricco imprenditore, prosegue la sua messa in onda su Canale 5 nel daytime pomeridiano. Gli spoiler della puntata che i fan seguiranno l’8 ottobre 2021 svelano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non si ricorderà ancora di ciò che ha vissuto con Eda Yildiz (Hande Erçel), visto che continuerà a non sapere chi sia nonostante la stessa lo aiuterà a superare l’amnesia che ha cancellato il suo ultimo anno di vita.

Ceren Basar (Melisa Döngel) invece non mollerà la presa su Deniz, visto che vorrà combattere a tutti i costi per farlo innamorare di lei: per riuscire nel suo intento la giovane avvocata entrerà in guerra con l’amica Eda.

Anticipazioni Love is in the air, episodio 8 ottobre: Ayfer ancora più arrabbiata con Alexander

Nel corso del 99° episodio dell’appassionante serie televisiva ambientata a Istanbul e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 8 ottobre 2021 al solito orario, Alexander (Hakan Karahan) deciso a farsi perdonare da Ayfer (Evrim Doğan) organizzerà una cena romantica appositamente per lei che non avrà l’esito sperato, poiché purtroppo a ricevere il suo invito per sbaglio sarà Aydan.

Lo chef non appena metterà al corrente la zia di Eda del suo malinteso scatenerà l’ennesimo litigio: in particolare la signora Yildiz per la troppa delusione reagirà male visto che su tutte le furie chiederà ad Alexander di andarsene via.

Eda non riesce a far tornare la memoria a Serkan, Ceren decisa a conquistare Deniz

Intanto, mancherà poco per il lancio di una campagna pubblicitaria nell’azienda Art Life, e Serkan si affiderà a Eda per riuscire a recuperare i ricordi del suo ultimo anno di vita rimossi dalla sua mente, dopo aver rischiato di morire in un terribile incidente aereo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dalle anticipazioni si evince che nonostante i numerosi sforzi per fargli tornare la memoria da parte di colei che avrebbe dovuto sposare, Bolat sarà ancora convinto di essere fidanzato con la sua ex Selin (Bige Önal) a cui infatti ha chiesto la mano con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata dopo il suo ritorno in città.

Nel contempo la giovane studentessa Eda avrà una lite con Ceren: quest’ultima farà il possibile per conquistare Deniz senza riuscire nel suo intento. Per terminare Ferit (Çağrı Çıtanak) invece non appena noterà gli strani atteggiamenti della giovane avvocata con cui si è detto addio, non perderà tempo per avvisare Melek (Elçin Afacan).