Imperdibili novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, previste tra qualche settimana in prima visione tv. Le trame della serie tv di Canale 5 svelano che Serkan Bolat (Kerem Bursin) scoprirà di avere un tumore al cervello. Una notizia, che destabilizzerà l'uomo, il quale preferirà non informare Eda Yildiz per non farla soffrire.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan intercetta la fuga di Eda e poi accusa un malore

Le anticipazioni di Love is in the air inerenti alle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere a breve in Italia, annunciano che Serkan riceverà una diagnosi infausta sulla sua salute.

Tutto inizierà quando Eda deciderà di fuggire a New York dopo aver appreso che Selin aspetta un figlio. Una fuga, che però verrà intercettata dall'architetto, il quale sarà deciso a lottare per il loro amore. Sarà in questi concitati momenti che Bolat accuserà un grave malore che lo farà finire in ospedale.

Nel frattempo, Eda spierà una chiamata di Selin, dove apprenderà che il figlio che attende è in realtà di Deniz e non di Serkan come aveva fatto credere. Per questo motivo, la fioraia costringerà la Pr ad ammettere tutta la verità dinnanzi all'architetto prima di lasciare Istanbul per sempre. Tuttavia, la felicità per i due protagonisti della Serie TV sarà accompagnata da una brutta notizia.

Bolat ha una massa tumorale al cervello

Nel corso dei nuovi appuntamenti di Love is in the air, Serkan verrà sottoposto a delle indagini mediche approfondite dopo essere stato ricoverato in ospedale in seguito al malore all'aeroporto. Qui, l'architetto verrà sottoposto ad un elettrocardiogramma e una tac, visto che aveva riportato una grave amnesia dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente aereo sulle coste della Slovenia qualche mese prima.

I dottori, a questo punto, analizzeranno tutti i referti, scoprendo una massa tumorale al cervello che potrebbe essere non operabile. Neanche a dirlo, Bolat verrà subito informato della situazione, tanto da reagire male.

L'architetto non informa Eda di essere malato

Serkan apparirà molto turbato dal pensiero di morire da un momento all'altro per il cancro come era già successo a suo fratello maggiore.

Per questo motivo, l'architetto inizierà a comportarsi in modo strano, tanto da scegliere di non informare Eda Yildiz di essere malato.

Anzi, Serkan Bolat acquisterà una costosissima moto, con cui porterà l'amata in giro per la città. Non contento, si spingerà addirittura a trascurare il lavoro, affidando la gestione degli affari a Erdem. Insomma, il figlio di Aydan dimostrerà di volersi godere appieno gli ultimi giorni della sua vita.