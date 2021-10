Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da martedì 12 a sabato 16 ottobre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Selin organizzerà una cena con Serkan, Eda e Deniz, ma Melo farà di tutto per lasciare i due giovani da soli.

Alla festa di Piril, invece, Deniz annuncerà la data del matrimonio con Eda, tutto all'insaputa di quest'ultima. L'uomo, in realtà, starà facendo un doppio gioco, in quanto il suo vero intento sarà quello di conquistare la protagonista.

Melo elaborerà un piano per far restare Eda e Serkan a cena da soli

Nelle puntate in onda, Aydan annegherà tutti i suoi dispiaceri in una scatola di cioccolatini al liquore, però non sarà molto abituata a mangiarne, così darà il meglio di sé in una scenata di gelosia a casa della rivale Ayfer. intanto quest'ultima sarà alle prese con l'organizzazione di una vacanza insieme ad Alexander.

Intanto, Engin e Piril si adatteranno alla gravidanza di lei, ma con qualche difficoltà. Nel mentre Selin organizzerà una cena con Serkan, Eda e Deniz per il giorno di San Valentino. Melo, invece, proverà a evitare che Deniz e Selin vadano alla cena, in modo tale che i due protagonisti possano restare da soli.

Proprio per questo motivo Melo chiuderà Selin in ufficio. Alla fine il piano riuscirà, in quanto Eda e Serkan rimarranno da soli per tutta la serata e la ragazza proverà di tutto per far riaffiorare i ricordi nella mente dell'uomo, ma quest'ultimo non riuscirà a ricordare molto. Poi però, la speranza si riaccenderà nel momento in cui Bolat ricorderà una poesia imparato tempo fa in compagnia di Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Deniz annuncerà il fidanzamento con Eda

Successivamente ci sarà la festa in onore di Piril e il suo nascituro. In questa occasione Deniz annuncerà a tutti la data delle sue nozze con Eda, senza che quest'ultima sapesse nulla. Questo annuncio farebbe parte di una strategia messa in atto da Deniz ed Eda, per far ingelosire Serkan e riavvicinarlo alla donna, ma in realtà il piano di Deniz sarà quello di conquistare il cuore della protagonista.

Per questo motivo il barista si alleerà con Selin, che vorrebbe invece sposarsi con Bolat. Intanto quest'ultimo avrà sempre più confusione in testa, mentre Eda dubiterà del piano messo in atto da Deniz.

Alexander e Ayfer avranno l'ennesimo scontro a causa della gelosia di lei e lo chef inizierà a non sopportare più questo lato della zia di Eda e andrà a sfogarsi con Aydan. Quest'ultima non perderà occasione per approfittarne e avvicinarsi all'uomo.

Intanto Ayfer scoprirà del fidanzamento ufficiale tra Eda e Deniz e sarà molto furiosa con la nipote. In particolare la zia le dirà che se non riuscirà in una settimana a far riaffiorare i ricordi nella mente di Serkan, dovrà annullare il fidanzamento con Deniz.