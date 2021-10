La serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) continua a fare compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, nonostante sul piccolo schermo siano tornati i programmi che occupano il palinsesto autunnale.

Nel corso dell’episodio in programmazione il 12 ottobre 2021, nella consueta fascia pomeridiana delle 16:50 dopo Uomini e Donne, Amici e il GF Vip 6, la signora Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) non reagirà affatto bene quando saprà che lo chef Alexander Zucco (Hakan Karahan), dopo averle dimostrato di ricambiare il suo interesse, ha scelto di avere al proprio fianco Ayfer Yildiz (Evrim Doğan).

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 12 ottobre: Aydan disperata a causa di Alexander e Ayfer, Ceren non vuole saperne di Ferit

Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 12 ottobre 2021 raccontano che a catturare l’attenzione del pubblico sarà Aydan, che affranta per il fatto che lo chef Alexander abbia preferito Ayfer a lei darà sfogo alla sua delusione amorosa con una scatola di cioccolatini al liquore: non essendo abituata a bere alcool, la signora Bolat finirà per rendersi protagonista di una scenata di gelosia a casa della sua rivale in amore, cioè della zia di Eda (Hande Erçel).

Nel contempo Engin (Anıl İlter) comincerà ad adattarsi alla nuova situazione che sta vivendo il suo matrimonio, dopo aver appreso che la sua amata Piril (Başak Gümülcinelioğlu) aspetta un figlio da lui.

La loro relazione andrà avanti non senza qualche difficoltà.

Ferit (Çağrı Çıtanak), intanto, cercherà di fare pace con Ceren (Melisa Döngel), ma quest’ultima non vorrà saperne affatto di lui dopo la fine della loro relazione sentimentale.

Selin ed Eda organizzano la serata di San Valentino, Ceren infastidita dal rapporto tra Deniz e Yildiz

Successivamente Selin (Bige Önal) ed Eda si daranno da fare per il giorno di San Valentino: da una parte ci sarà l'ex responsabile delle pubbliche relazioni dell’Art Life che organizzerà una cena con il suo promesso sposo Serkan (Kerem Bürsin), suo succube da quando ha rimosso dalla sua mente i ricordi dell’ultimo anno di vita; dall’altra ci sarà la giovane Yildiz che non avrà altra scelta oltre a quella di portare avanti il suo finto fidanzamento con Deniz (Sarp Can Köroğlu), anche in occasione della festa degli innamorati.

Infine Ferit non nasconderà il suo turbamento per gli atteggiamenti di Ceren, quando la vedrà sempre più instabile dal punto di vista emotivo: quest’ultima si mostrerà infastidita dal rapporto tra la sua amica Eda e Deniz, nonostante si tratti di una farsa.