La storia d’amore tra l’aspirante architetto Eda Yildiz (Hande Erçel) e l’attraente Serkan Bolat (Kerem Bürsin), i due protagonisti principali della soap opera turca Love is in the air, continua a far vivere delle intense emozioni al pubblico italiano. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 19 ottobre 2021, raccontano che Selin Atakan (Bige Önal) farà un gesto del tutto inaspettato dopo essere stata abbandonata dal suo promesso sposo il giorno del suo compleanno.

La diabolica donna, quando il suo alleato Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) la conforterà, gli darà un bacio sulle labbra.

Anticipazioni Love is in the air, episodio 19 ottobre: Ayfer e Aydan deluse da Alexander

Anche l’episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 19 ottobre 2021, sarà ricco di sorprese. Dalle anticipazioni si evince che Serkan non rimarrà fermo a guardare quando si avvicinerà il giorno del compleanno della sua promessa sposa Selin, visto che inizierà a organizzarle una festa a sorpresa: con il suo gesto il ricco imprenditore finirà però per deludere Eda, che sperava di essere sulla strada giusta per riuscire a fargli recuperare la memoria. La giovane studentessa, quasi rassegnata e con il cuore affranto, sceglierà di farsi una passeggiata sulla neve.

Intanto Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Doğan) non nasconderanno la loro delusione, quando sapranno che lo chef Alexander (Hakan Karahan) in realtà si è preso gioco di entrambe, avendo un interesse sentimentale anche per una terza incomoda: la zia di Eda dopo la spiazzante scoperta, non perderà tempo per chiedere delle delucidazioni al suo fidanzato.

Su tutte le furie Ayfer colpirà alla testa Alexander con una bottiglia, facendolo cadere a terra privo di sensi.

Selin e Deniz si scambiano un bacio, Eda e Serkan si addormentano abbracciati

Nel contempo Selin, proprio quando sarà pronta a spegnere le candeline della sua torta di compleanno, verrà messa al corrente della sparizione della sua rivale in amore Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane studentessa farà allarmare tutte le persone a lei care, che non perderanno tempo per mettersi alla sua ricerca, facendo rimanere da sola la festeggiata Selin, la quale in un momento di rabbia si sfogherà sia rompendo il tavolo, sia scambiandosi un bacio con il suo alleato Deniz, quando cercherà di farla calmare.

Eda invece, mentre si troverà nel bosco, si ferirà a un ginocchio, dopo aver cercato disperatamente la collana con l’anello di Serkan: a prestare soccorso alla fanciulla ci penserà proprio quest’ultimo, visto che - dopo averla presa tra le sue braccia - la porterà in un rifugio abbandonato.

Dopo aver parlato della loro storia d’amore, Bolat e Yildiz si addormenteranno l’uno tra le braccia dell’altra su un divano: il tenero momento però avrà breve durata, poiché il mattino dopo verranno sorpresi da Deniz e Selin, che perderà le staffe a causa della gelosia.