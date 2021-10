La serie televisiva intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi) che ha fatto il suo debutto in Italia nel periodo estivo e che prevede due stagioni, continua a occupare Canale 5 con tanti colpi di scena che rendono le trame sempre più entusiasmanti, dalle ore 16:55 circa dal lunedì al venerdì invece il sabato dalle 15:40 prima del rotocalco televisivo Verissimo.

Dalle anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano il 20 ottobre 2021, si evince che la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel) rimarrà delusa dal suo amato Serkan Bolat (Kerem Bürsin), quando affiderà alcune sue azioni alla sua rivale in amore Selin Atakan (Bige Önal) in sua presenza e tra le mura dell’azienda Art Life.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 20 ottobre: Serkan cede alcune sue azioni dell’azienda Art Life a Selin

Gli spoiler dell’ episodio 110 della popolare soap opera in programmazione su Canale 5 mercoledì 20 ottobre 2021 che i fan affezionati oltre alla diretta tv come di consueto avranno la possibilità di seguire in live streaming sul sito Mediaset Play o vedere in differita grazie alla funzione on demand presente sulla piattaforma, dicono che Serkan farà un gesto del tutto inaspettato dopo aver convocato una riunione. In particolare il facoltoso imprenditore sotto lo sguardo sconvolto di Eda e ancora privo dei ricordi di ciò che è accaduto nella sua vita nell’ultimo anno a causa della perdita della memoria, arriverà a cedere il 5% delle sue azioni dell’azienda Art Life Selin.

L’addetta alle pubbliche relazioni dopo non aver nascosto la sua evidente titubanza, probabilmente per il fatto di essere stata abbandonata da colui che desidera sposare il giorno del suo compleanno e mentre era in procinto di spegnere le candele della sua torta, accetterà l’offerta da parte di Serkan.

Eda litiga con Ceren dopo aver appreso che sapeva dell’intenzione di Bolat

La delusione della giovane studentessa Eda nei confronti di Serkan finirà per aumentare a dismisura, nell’istante in cui apprenderà che la sua amica Ceren (Melisa Döngel) in realtà era già a conoscenza dell’intenzione del ricco architetto Bolat che desidera riavere al proprio fianco.

Il rapporto tra la fioraia Eda e Ceren inevitabilmente finirà per incrinarsi ancora di più, poiché la giovane studentessa non accetterà per niente il fatto che una delle sue migliori amiche non sia stata sincera con lei. Tornerà il sereno tra le due donne? Serkan invece riuscirà finalmente a ricordarsi della sua storia d’amore con Eda dopo tutti gli sforzi fatti da parte della stessa?