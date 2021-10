La serie televisiva turca Love is in the air prosegue la propria messa in onda televisiva.

Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 26 ottobre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) non la prenderà affatto bene quando Serkan Bolat (Kerem Bürsin) le dirà per quale ragione ha deciso di baciarla: quest’ultimo farà i conti con l’ira della sua amata ricevendo uno schiaffo.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 26 ottobre: Serkan si presenta in ritardo alla cena con Eda a causa di Selin e Ceren

Le anticipazioni sullo sceneggiato riguardanti la puntata che andrà in onda sula rete ammiraglia Mediset martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 16:55 circa preannunciano che Serkan dopo essersi servito della complicità di Melek (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Döngel) per stupire Eda si presenterà in ritardo alla cena romantica organizzata appositamente per lui e la fanciulla.

A far perdere tempo al ricco architetto sarà Selin (Bige Önal), a causa di una visita inaspettata da parte della stessa.

Inoltre Bolat verrà messo in guardia da Ceren, visto che, sempre più stufa di vedere Deniz (Sarp Can Köroğlu) follemente innamorato di Eda, gli dirà che in realtà quest’ultima finge di essere complice con il suo amico di infanzia solo per farlo ingelosire. In particolare Ceren si vendicherà quando furiosa per aver ricevuto un due di picche da colui che ama.

Bolat e Yildiz si scambiano un bacio al ristorante, Ayfer e Aydan ricevono una telefonata dalla polizia

Nonostante l’avvertimento di Ceren, l’architetto Bolat raggiungerà Eda al ristorante e la stupirà dandole un bacio: in tale circostanza la giovane studentessa però sbaglierà a credere che Serkan si sia ricordato della loro storia d’amore.

Sarà infatti proprio quest’ultimo a confessare a Yildiz cosa è scattato davvero in lui: ha sfiorato le sue labbra nel tentativo di recuperare la memoria, queste parole però la faranno andare su tutte le furie.

Eda per la troppa delusione non ci penserà due volte a schiaffeggiare Serkan, mentre sia la sua amica Melek e persino sua zia Ayfer (Evrim Doğan) le consiglieranno di apprezzare il fatto che l'architetto stia cercando di ricostruire il loro rapporto nonostante la sua amnesia.

Infine Ayfer e Aydan (Neslihan Yeldan) riceveranno una telefonata inattesa da parte della polizia: le due donne verranno chiamate in commissariato per essere interrogate sulla sparizione dello chef Alexander (Hakan Karahan).