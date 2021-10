La soap opera originaria della Turchia intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi) che vede tra i protagonisti assoluti l’attore Kerem Bürsin diventato un sex symbol in pochissimi mesi, e che ha conquistato il cuore degli spettatori italiani sin dal suo primo debutto su Canale 5, sta continuando a occupare il piccolo schermo anche nel palinsesto autunnale.

Le anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa il 28 ottobre 2021 nella consueta fascia pomeridiana, raccontano che la signora Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) farà i conti con un vero e proprio ricatto, dopo aver messo fine (forse) all’esistenza dello chef Alexander Zucco (Hakan Karahan) insieme ad Ayfer Yildiz (Evrim Doğan).

In particolare Metin dira alla madre del ricco architetto Serkan di conoscere le sue colpe.

Trama Love is in the air, episodio del 28 ottobre: Seyfi confessa di aver visto lo chef Alexander in carne e ossa

Nell’episodio della seguitissima serie tv che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 28 ottobre 2021, Ferit (Çağrı Çıtanak) apprenderà che Ceren (Melisa Döngel) gli ha raccontato una menzogna facendogli credere di non essere mancata alla prima seduta di terapia. Intanto ai fan della soap opera non sfuggirà senza ombra di dubbio l’intesa tra Leyla (İlkyaz Arslan) ed Erdem (Sarp Bozkurt).

Successivamente Seyfi (Alican Aytekin) farà una rivelazione del tutto spiazzante, poiché dirà ad Ayfer e Aydan di aver visto lo chef Alexander che loro due credono di aver ucciso in carne e ossa.

La madre di Serkan e la zia di Eda (Hande Erçel) si affretteranno per riuscire a rintracciare lo chef che si è preso gioco di entrambe: durante le ricerche la signora Bolat riceverà una telefonata da parte di Metin che, su richiesta di Alex, la ricatterà dicendole di sapere ciò che ha fatto all'uomo.

Melek aiuta Deniz ed Eda a uscire fuori da una brutta situazione, Engin e Handan sorpresi al bar insieme

Nel contempo il test di coppia proseguirà e Deniz (Sarp Can Köroğlu) ed Eda riusciranno a cavarsela bene quando Handan li sottoporrà a diverse domande, alla stessa maniera degli altri partecipanti. A tirare fuori da una spiacevole situazione i due finti fidanzati, nel momento opportuno ci penserà Melek (Elçin Afacan).

Erdem invece dopo aver sospettato che Melo abbia aiutato con il suo intervento la giovane Yildiz e Deniz, per farle dire se c’è stato il suo zampino la metterà alle strette: in tale circostanza Erdem e Melek non potranno fare a meno di sorprendere Engin (Anıl İlter) e Handan insieme al bar. Melo ed Erdem non perderanno tempo per cercare di avvertire Piril (Başak Gümülcinelioğlu), ovvero per farle sapere della probabile infedeltà dell’uomo che ha sposato.