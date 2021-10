In questa settimana appena cominciata la soap opera Love is in the air farà compagnia ai telespettatori italiani anche il sabato, subito dopo il nuovo programma Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo. Le anticipazioni relative a ciò che accadrà nel corso dell’episodio in onda su Canale 5 il 9 ottobre 2021, raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo aver fatto di tutto per far ricordare a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) della loro storia d’amore, non avrà altra scelta oltre a quella di servirsi della complicità di Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu).

Nello specifico la giovane studentessa continuerà a fare del suo meglio per riavere al proprio fianco il ricco architetto cercando di farlo ingelosire, quando annuncerà il finto fidanzamento con il suo amico d’infanzia.

Selin Atakan (Bige Önal) invece avrà un solo obiettivo da raggiungere dopo essere tornata a Istanbul in compagnia del suo ex Serkan, visto che vorrà sposarlo a qualsiasi costo. Tra l’ex responsabile delle pubbliche relazioni dell’azienda Art Life e Eda quindi inizierà una vera e propria guerra.

Trama Love is in the air del 9 ottobre: Serkan sembra avere qualche ricordo del suo ultimo anno di vita grazie a Eda

Nella 100esima puntata dello sceneggiato di genere romantico nato con il titolo Sen Çal Kapimi che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 9 ottobre 2021 ma a partire dalle ore 15:40 circa salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Eda metterà in atto l’ennesimo tentativo con la speranza di riuscire a far tornare la memoria persa al suo amato Serkan una volta per tutte e per impedirgli soprattutto di convolare a nozze con Selin.

La giovane studentessa racconterà al facoltoso architetto che ha fatto breccia nel suo cuore, della famosa notte trascorsa insieme a guardare le stelle: grazie a questo escamotage Bolat sembrerà avere qualche ricordo del suo ultimo anno di vita vissuto e rimosso dalla sua mente a causa di un incidente aereo in cui è stato coinvolto.

Selin indossa l’anello che le ha regalato Bolat, la giovane Yildiz finge di essere fidanzata con Deniz

Sfortunatamente Eda si renderà conto di aver fallito di nuovo con Serkan e che non ci sono i presupposti per vederlo tornare tra le sue braccia, nell’istante in cui si accorgerà che la sua rivale in amore Selin porta al dito l’anello di fidanzamento che le ha regalato proprio il suo promesso sposo.

A questo punto la giovane Yildiz abbastanza angosciata per il fatto di non essere riuscita nel suo intento, si rivolgerà all’amico d’infanzia Deniz: in particolare quest’ultimo accetterà di fingere una messinscena, poiché Eda farà credere di essere la sua fidanzata.