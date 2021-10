Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 novembre ci saranno tantissime novità.

In particolare, Serkan scoprirà che Eda e Deniz si sposeranno molto presto e quindi starà molto male. Nel frattempo però Aydan e Seyfil vorranno fare in modo che queste nozze non si celebrino e quindi elaboreranno insieme ad Ayfer un piano per far riavvicinare Eda e Serkan.

I tre faranno in modo che i due protagonisti si ritrovino da soli a casa di Bolat e mangino dei muffin alle erbe.

I due giovani passeranno quasi tutta la sera a ridere e scherzare e ritroveranno una certa sintonia.

Serkan scoprirà che tra due giorni Eda e Deniz si sposeranno

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Serkan Bolat scoprirà con grande dispiacere che Deniz ha fatto la richiesta per una licenza matrimoniale e nel giro di due giorni convolerà a nozze con Eda. Per questo motivo l'imprenditore sarà disperato e piangerà sulla spalla di Engin.

Nel frattempo, Ayfer sarà molto preoccupata per l'imminente matrimonio fra Eda e Deniz. Infatti, a causa di ciò, la donna vorrà che Aydan e Seyfi si adoperino per scongiurare queste nozze e fare in modo che Serkan e Eda si riavvicinino.

Ayfer elaborerà un piano per far sì che Eda e Serkan passino del tempo insieme

Poco dopo, Selin farà una scenata di gelosia a Serkan e farà strappare i capelli di Eda, che resteranno impigliati a un bottone della giacca dell'uomo.

Nel frattempo, Selin e Denin continueranno a tramare alle spalle dei due protagonisti.

Ayfer escogiterà un piano insieme ad Aydan e Seyfi per fare in modo che Bolat e la giovane Eda vadano di fretta e furia a casa dell'imprenditore per passare del tempo insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare, la strategia del trio di donne sarà quella di far trovare i giovani da soli e senza alcun disturbo esterno.

Allo stesso tempo però, secondo questo piano, Eda e Serkan dovranno anche mangiare dei dolci preparati per l'occasione con una miscela alle erbe che li farà rilassare.

Eda e Serkan mangeranno i muffin alle erbe e passeranno tutta la sera a ridere e scherzare

Dunque, Eda e Serkan mangeranno a casa dell'uomo i muffin speciali preparati appositamente per loro con delle erbe aromatiche. Subito dopo i due si ritroveranno a ridere e scherzare per tutta la sera, ma poi quando arriveranno sul punto di baciarsi, verranno interrotti da Aydan, Ayfer e Seyfi. Infatti, anche loro saranno sotto effetto delle erbe.

Nel mentre, Selin scoprirà che è stato Ferit a mandare la foto la foto del bacio tra Eda e Deniz.

Intanto, arriverà il giorno del matrimonio tra Eda e Deniz e la ragazza si preparerà alla cerimonia insieme a sua zia e alle amiche.