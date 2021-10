Nuovo spazio dedicato con le notizie su Love is in the air, la popolare Serie TV con protagonisti gli attori Kerem Bursin e Hande Ercel. Gli spoiler turchi delle puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano che Eda Yildiz scoprirà le manipolazioni di Selin Atakan. In particolare, la fioraia capirà che la rivale ha incastrato Serkan Bolat (Bige Onal) con una gravidanza non sua.

Anticipazioni Love is in the air: Selin è incinta

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che le manipolazione di Selin verranno smascherate.

Tutto inizierà con precisione quando Serkan e Eda torneranno ad essere finalmente una coppia dopo il recupero della memoria. L'architetto, infatti, riuscirà a riacquistare i ricordi persi dell'ultimo anno grazie ad un pugno su un viso, ricevuto durante una rissa in un bar. Purtroppo, la ritrovata felicità della coppia avrà vita breve, visto che Melo apprenderà che Selin è incinta. La giovane, a questo punto, informerà la fioraia, convinta che il padre sia proprio Bolat.

Yildiz non riuscirà a tenere la bocca cucita per molto tempo, rivelando all'architetto della dolce attesa di Atakan. Serkan, a questo punto, si difenderà, assicurando di non aver avuto rapporti intimi con la Pr durante il periodo dell'amnesia.

Tuttavia, quest'ultima sosterrà una versione del tutto diversa che manderà in confusione il figlio di Aydan.

Serkan intercetta la fuga di Eda poi accusa uno svenimento

Nelle prossime puntate di Love is in the air, i telespettatori apprenderanno che Deniz (Sarp Can Koroglu) è il vero padre del bambino che attende Selin. La Pr, infatti, avrà intenzione di incastrare Serkan affibbiandogli la paternità del futuro nascituro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un piano diabolico che darà i suoi frutti, tanto che Eda farà un biglietto aereo per fuggire da New York e prendere così le distanze dall'amato.

Fortunatamente, la macchinazione sarà scoperta da Melo e Ceren, che avviseranno subito Serkan dei propositi dell'amica. L'architetto, a questo punto, si fionderà in aeroporto, dove però verro colto da uno svenimento dopo aver intercettato la fuga di Yildiz.

Eda scopre che Atakan ha incastrato Bolat con una gravidanza

In ospedale, Eda spierà una telefonata di Selin, dove avrà la certezza che la rivale porta in grembo il figlio di Deniz. Per questo motivo, la fioraia costringerà Atakan a rivelare a Bolat di averlo incastrato con una gravidanza non sua. Nel frattempo, lo strano malore dell'architetto avrà spiacevoli conseguenze che si ripercuoteranno su tutti i protagonisti della serie tv turca.