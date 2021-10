La soap opera turca Love is in the air continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Nell’episodio in programma sul piccolo schermo italiano il 1 novembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo aver perso l’equilibrio a bordo di uno yacht mentre era affacciata dal pontile ed essere caduta in mare, vedrà correre in suo soccorso Kemal Özcan (Sinan Albayrak).

A Serkan Bolat (Kerem Bürsin) invece non rimarrà altro che piangere sulla spalla di Engin Sezgin (Anıl İlter), dopo aver appreso che la sua amata diventerà la moglie di Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu).

Spoiler Love is in the air, 1/11: Aydan e Ayfer apprendono che Alexander è vivo, Serkan scopre che Deniz ha ottenuto la licenzia matrimoniale

Nella puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 1 novembre, rischierà di trasformarsi in tragedia un pranzo nella barca del signor Ates, poiché Eda sfuggirà alla morte dopo essere caduta all’improvviso in mezzo al mare e aver fatto prendere un grosso spavento a tutti i presenti soprattutto a Serkan. A mettere in salvo la giovane studentessa però non sarà il ricco architetto che ha fatto breccia nel suo cuore, ma un misterioso uomo chiamato Kemal, a bordo di un’imbarcazione di passaggio.

Successivamente arriverà la resa dei conti per Aydan (Neslihan Yeldan), Ayfer (Evrim Dogan) e Seyfi (Alican Aytekin): dopo essere stati in banca, per non fare di nuovo i conti con la giustizia, consegneranno i soldi a colui che li ha ricattati su richiesta di Alexander (Hakan Karahan).

La signora Bolat e la zia di Eda proprio quando crederanno di aver risolto il loro problema riceveranno una notizia al dir poco sconvolgente: verranno a conoscenza che lo chef che hanno ucciso con le loro stesse mani in realtà è vivo e vegeto davvero.

Intanto anche Serkan scoprirà un’amara verità dopo aver fatto il possibile per capire se effettivamente Deniz e Eda stanno insieme: il ricco architetto apprenderà che la giovane studentessa convolerà a nozze con il suo amico di infanzia tra due giorni, poiché lo stesso ha chiesto una licenzia matrimoniale.

Serkan si sfoga con Engin, Aydan licenzia Seyfi

In seguito Serkan dopo essere stato assediato dai giornalisti litigherà con Selin (Bige Önal) per aver sfilato sulla passerella al fianco di Eda, per non deludere un ricco cliente della sua azienda. A questo punto Bolat si lascerà andare alle lacrime con il suo caro amico Engin, quando avrà il timore che la sua amata si sposerà veramente con Deniz a breve.

Infine nell’ufficio dell’azienda Art Life arriverà Sevim con l’abito da sposa per Eda: in tale circostanza Serkan sarà ancora più pensieroso, mentre la giovane Yildiz cercherà di nascondere la propria evidente preoccupazione.

Aydan invece andrà su tutte le furie per il fatto che Seyfi abbia tradito lei e Ayfer, così non perderà tempo per licenziarlo.