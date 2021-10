Lo sceneggiato turco intitolato Love is in the air (Sen Çal Kapimi in lingua originale), prosegue la propria messa in onda su Canale 5 con tanti colpi di scena.

Nel corso dell’episodio che i telespettatori vedranno il 14 ottobre 2021, Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) e Selin Atakan (Bige Önal) uniranno le loro forze diventando alleati, per impedire un riavvicinamento tra Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel).

La ex responsabile delle pubbliche relazioni dell’Art Life sarà decisa a convolare a nozze con il ricco architetto, mentre Deniz segretamente innamorato della giovane studentessa vorrà conquistarla con la scusa di fingere di avere una relazione con lei.

Spoiler Love is in the air, puntata del 14 ottobre: Piril annuncia che lei e Engin diventeranno genitori, Deniz fa una proposta di nozze a Eda

Gli spoiler della 105^ puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 14 ottobre 2021, raccontano che mentre Serkan del suo ultimo anno di vita riuscirà a ricordarsi soltanto una poesia imparata con Eda, a catturare l’attenzione sarà anche Piril (Basak Gumulcinelioglu), che dopo aver appreso di essere in dolce attesa deciderà di annunciare che lei e Engin (Anıl İlter) diventeranno genitori in una festa apposita: Deniz essendo uno degli invitati coglierà l’occasione al volo per dire a tutti di voler sposare Eda, senza prima averla avvisata.

La giovane studentessa ovviamente continuerà a servirsi della complicità del suo amico d’infanzia, fingendo di essere legata a lui sentimentalmente soltanto con la speranza di riuscire a far tornare la memoria al suo amato: in realtà la giovane studentessa non sarà a conoscenza del doppio gioco di Deniz. Infatti il vero obiettivo dell'uomo sarà quello di fare breccia nel suo cuore e far sì che lei ricambi i suoi sentimenti una volta per tutte.

Deniz si allea con Selin, Serkan entra in confusione

Ad aiutare Deniz ci penserà Selin stringendo un’alleanza del tutto inaspettata con lui, certa che gioverà a entrambi: quest’ultima spererà che Eda si innamori del suo finto fidanzato per lasciarle via libera con Serkan per sempre.

Il ricco architetto nel frattempo, pur non avendo ancora alcun ricordo della sua storia d’amore con Eda, inizierà ad avere le idee confuse dopo aver trascorso con lei la festa di San Valentino: quest’ultima invece non nasconderà i dubbi dopo la proposta di matrimonio ricevuta da Deniz senza alcun preavviso, poiché la considererà un gesto troppo affrettato, nonostante faccia parte della loro messinscena.