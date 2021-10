La soap opera turca Love is in the air, che dopo due stagioni di successo ha chiuso i battenti in patria, sta continuando regalare emozioni al pubblico italiano dal lunedì al sabato. Nel corso della puntata in programma su Canale 5 il 29 ottobre, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) infastidito e innervosito dai continui riferimenti di Eda Yildiz (Hande Erçel) alle sue future nozze con Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), dopo aver cercato di evitarla in tutti i modi, si rifugerà in palestra.

La giovane studentessa non mollerà la presa e, dopo aver seguito l'imprenditore di nascosto, lo affronterà e lo metterà al tappeto in un confronto diretto.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 29 ottobre: Eda continua a punzecchiare Serkan

Gli spoiler di Sen Çal Kapimi (questo il titolo originale) inerenti il 118° episodio che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 29 ottobre intorno alle ore 16:55, svelano che Ferit (Çağrı Çıtanak) sarà alle prese con i preparativi di un evento e della sfilata che avrà luogo sulla passerella del défilé organizzato dal signor Ates, durante il quale Eda avrà al suo fianco Serkan.

In questa circostanza, la giovane continuerà a punzecchiare l'architetto con la speranza di riuscire a fargli tornare la memoria perduta dopo l'incidente aereo in cui ha rischiato di morire.

Eda non farà altro che parlare del suo futuro e finto matrimonio con Deniz: Bolat, visibilmente stufo di ascoltare i discorsi di Yildiz e sempre più geloso, preferirà andare in palestra per non sentirla.

La studentessa però non demorderà, infatti pedinerà l'uomo che ama e poi lo affronterà di persona, mettendolo ulteriormente in difficoltà.

Aydan si attiva per far sì che Metin abbia il denaro che ha chiesto, Ayfer convinta di aver visto una persona familiare

Gli spoiler di Love is in the air del 29 ottobre evidenziano che Metin metterà alle strette anche Ayfer (Evrim Doğan), sempre su richiesta dello chef Alexander (Hakan Karahan): la zia di Eda, sotto ricatto, si vedrà costretta a racimolare del denaro.

Aydan (Neslihan Yeldan) cercherà di risolvere il problema e si recherà in banca insieme alla signora Yildiz e Seyfi (Alican Aytekin) allo scopo di provvedere al pagamento in fretta.

Quando usciranno dalla banca, la zia di Eda sarà convinta di aver intravisto una persona a lei familiare a bordo di un'automobile che per un soffio ha rischiato di investire sia lei che i suoi "complici".