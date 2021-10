Continua l'appuntamento quotidiano con Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:55 e il sabato alle 15:45 su Canale 5. Le prossime puntate riserveranno al pubblico nuovi colpi di scena che incideranno in modo rilevante sulla storia di Eda e Serkan. In particolare, le anticipazioni dal 4 al 9 ottobre 2021 rivelano che l'architetto continuerà a non ricordare nulla dell'ultimo anno, ma Yildiz non perderà le speranze. Dopo avergli raccontato della notte trascorsa a parlare sotto le stelle, la ragazza sembrerà aprire una breccia nella mente dell'uomo.

Tuttavia, Selin sarà ancora una volta il grande ostacolo che dividerà i due innamorati.

Anticipazioni Love is in the air 4-9 ottobre 2021: Eda prova ad andare avanti

Come è già stato anticipato, nel corso della festa per il ritorno di Serkan, Eda bacerà Serkan per fargli tornare la memoria, ma il suo comportamento spingerà l'uomo ad avvicinarsi di più a Selin, al punto da chiederle di sposarlo. Nelle puntate in onda dal 4 al 9 ottobre si vedranno le conseguenze dell'inaspettata proposta. Eda si convincerà di aver perso per sempre l'amore di Serkan e proverà ad andare avanti con la sua vita. Nel frattempo, tra Ferit e Ceren le cose si complicheranno, mentre Engin e Piril si confronteranno sulla possibilità di avere un figlio.

Intanto, Selin continuerà a mettere in atto il suo piano e farà pulire la casa di Serkan, facendo rimuovere tutto ciò che riguarda Eda.

Eda parte con Deniz, Ceren e Ferit: spoiler di Love is in the air 4-9 ottobre

Le anticipazioni di Love is in the air riferite alla settimana dal 4 al 9 ottobre rivelano che Eda, dopo aver visto le sue cose impacchettate, scoppierà a piangere e si addormenterà sul letto di Serkan.

Quando quest'ultimo la troverà lì, tra i due ci sarà un furioso litigio. Successivamente Deniz proporrà a Eda di prendersi qualche giorno di ferie e i due andranno fuori città con Ferit e Ceren. Aydan farà in modo che Serkan e Selin si rechino nello stesso posto, in modo che il figlio incontri l'ex fidanzata. Nel frattempo, a Istanbul, Alexander inizierà ad avere un bizzarro atteggiamento con Ayfer.

Infatti, mentre si troverà con lei fuori per un appuntamento, lo chef continuerà a chattare con Aydan. La vicenda si complicherà quando l'uomo, intenzionato ad uscire a cena con la fidanzata, manderà per sbaglio l'invito alla signora Bolat.

Serkan e Eda si riavvicinano: Love is in the air, anticipazioni dal 4 al 9 ottobre

Eda e Serkan si ritroveranno a parlare davanti al camino e la giovane gli racconterà di quando ad Antalya trascorsero una notte sotto il cielo stellato. All'improvviso sembrerà che scatti qualcosa dentro l'architetto e ci sarà un piccolo riavvicinamento. Nel frattempo Ceren si renderà conto di provare dei sentimenti per Deniz, anche se consapevole che quest'ultimo è innamorato di Eda.

Poco dopo, tra l'avvocatessa e il fidanzato le cose non si metteranno bene e i due si lasceranno. Dopo il rientro, le cose riprenderanno il loro corso con tutte le conseguenze di ciò che è accaduto fuori città. Eda non si arrenderà e, dopo aver visto al dito di Selin l'anello di fidanzamento regalatole dall'uomo, deciderà di tentare il tutto per tutto e annuncerà il finto fidanzamento con Deniz. La paesaggista spera, in questo modo, di far ingelosire Serkan.