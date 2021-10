Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate che andranno in onda dall'11 al 16 ottobre saranno ricche di colpi di scena. Piril annuncerà di essere in dolce attesa mentre Eda si impegnerà per far ingelosire Serkan, incapace di ricordare il suo passato con lei. Deniz asseconderà la paesaggista fingendosi il suo fidanzato, ma in realtà Eda non sa che le vere intenzioni dell'amico sono quelle di conquistarle. Infatti, Deniz arriverà ad allearsi con Selin per tenere sempre più distanti Eda e Serkan.

Piril è in dolce attesa

Le anticipazioni degli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi da lunedì 11 a sabato 16 ottobre prendono il via dall'annuncio di Piril della sua gravidanza al marito.

La coppia dovrà abituarsi, non senza difficoltà alla nuova condizione della donna. Frattanto, Serkan comunicherà di essersi fidanzato con Selin e ciò farà innervosire Ceren. L'avvocatessa capirà che adesso Deniz, di cui è innamorata, avrà campo libero con Eda. Ed in effetti, la paesaggista fingerà di essere fidanzata con Deniz, il quale racconterà all'architetto come è nata la loro storia. Le intenzioni di Deniz saranno quelle di conquistare per davvero la sua amica.

Mentre la storia d'amore tra Alexander ed Ayfer proseguirà bene tanto che i due organizzeranno una vacanza in gran segreto, Erdeme Leyla proveranno a trovare velocemente un partner con l'avvicinarsi di San Valentino. Aydan, dopo aver mangiato una scatola di cioccalatini al liquore, farà una scenata di gelosia alla sua rivale in amore.

Frattanto, mentre il tentativo di Ferit di riavvicinarsi a Ceren fallirà, per via dell'interesse dell'avvocatessa per il suo amico, Selin organizzerà una cena con Serkan, Eda e Deniz ma Melo riuscirà a tenere lontani sia Selin che Deniz lontani dal ristorante per lasciare da soli la sua amica e l'architetto.

Eda e Serkan a cena da soli

Rimasti da soli, Eda cercherà di far ricordare al suo amato i momenti più belli della loro storia d'amore, ma l'architetto sembrerà non avere memoria di nulla ma poi all'improvviso le speranze di Eda si riaccenderanno quando Bolat ripeterà una poesia imparata insieme a lei poco tempo prima. Durante la festa per la gravidanza di Selin, Deniz annuncerà le sue nozze con Eda, all'insaputa di quest'ultima.

Eda sarà dubbiosa sul comportamento dell'amico, il quale con l'intenzione di farla diventare davvero al sua fidanzata stringerà un patto con Selin per allontanare definitivamente Eda e Serkan. A questo scopo, Selin offrirà un lavoro a Deniz alla ArtLife in mood che possa seguire da vicino el vicende di Eda.

Mentre grazie ad Eda un progetto perso verrà recuperato, Ayfer e Alexander al rientro dalla vacanza litigheranno in quanto la donna vede il comportamento dello chef con le altre donne sopra le righe. Alexander, infastidito dalla gelosia della compagna si sfogherà con Aydan, al quale proverà a conquistarlo. Infine, Ayfer, adirata per la notizia delle nozze di Eda e Deniz, dirà alla nipote che se entro una settimana Serkan non recupererà al memoria lei dovrà rompere il finto fidanzamento con l'amico