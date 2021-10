Diverse novità avverranno durante le puntate di Love is in the air in onda dal 18 al 23 ottobre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco raccontano che Serkan Bolat preferirà mettersi alla ricerca di Eda Yildiz nel bosco piuttosto che festeggiare il compleanno di Selin Atakan.

Anticipazioni Love is in the air puntate dal 18 al 23 ottobre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate previste dal 18 al 23 ottobre in tv evidenziano che Serkan farà ritorno ad Istanbul per appoggiare Eda in un progetto dell'Art Life. Yildiz, a questo punto, crederà che questa iniziativa sia l'apripista del ripristino della memoria da parte di Bolat.

Per questo motivo, la giovane cercherà di risvegliare la sua gelosia, chiedendo la collaborazione di Deniz.

Nel contempo, Serkan pianificherà una festa di compleanno per Selin, tanto che Eda si dimostrerà molto amareggiata e per questo uscirà tra le neve in preda alla disperazione. Ayfer e Aydan, invece, apprenderanno che Alexander è un dongiovanni. La signora Yildiz, a questo punto, deciderà di parlare con lo chef mentre l'ex di Alptekin, intervenuta nella discussione, lo colpirà con una bottigliata in preda ad un raptus di follia. Alla fine, Zucco stramazzerà al suolo, apparentemente senza vita.

Serkan lascia la festa di compleanno di Selin per ritrovare Eda nel bosco

Nelle puntate di Love is in the air di fine ottobre, gli ospiti appariranno preoccupati per la sparizione di Eda mentre Selin si appresterà a soffiare sulle candeline della torta di compleanno.

Ma ecco che la Pr verrà abbandonata, mentre tutti quanti si metteranno alla ricerca della fioraia. Atakan, a questo punto, sarà preda di una cocente rabbia, tanto da baciare Deniz, arrivato nel frattempo per cercare di confortarla.

Nel bosco, Eda si farà male nel tentativo di cercare la collana, con appeso l'anello di Serkan.

A tal proposito, il giovane troverà Yildiz in terra e ls aiuterà. Poi, la porterà in una capanna abbandonata dopo averla presa in braccio. Qui, i due si addormenteranno abbracciati dopo essere stati travolti dai dolci ricordi. Ma ecco che Bolat e la fioraia verranno colti sul fatto da Selin, che apparirà molto arrabbiata.

Aydan e Ayfer credono di aver ucciso Alexander

Il giorno dopo, Serkan cederà il 5% delle quote dell'Art Life a Selin. Proprio quest'ultima accetterà l'offerta dell'architetto mentre Eda non crederà alle sue orecchie. Inoltre, la fioraia accuserà Ceren di non averla messa al corrente delle intenzioni di Bolat, tanto che la loro amicizia si incrinerà per sempre.

Serkan confesserà a Engin di essere preso da Eda mentre Aydan e Ayfer ammetteranno di essere le responsabili della morte di Alexander, tanto da farsi accompagnare dal maggiordomo sul luogo del presunto omicidio. Tuttavia, non troveranno nessuna traccia, visto che lo chef sembrerà sparito nel nulla. La polizia, intanto, busserà alla porta delle due signore.

Bolat, a questo punto, crederà che l'unica soluzione sia quella di fuggire mentre la signora Yildiz non riuscirà a prendere una decisione a tal proposito.

Eda e Serkan cercheranno di rimettere insieme i cocci della loro relazione, divertendosi a comporre insieme un terrario. Neanche a dirlo, Selin morirà di gelosia quando noterà la loro complicità. Di conseguenza, la donna simulerà un incidente stradale per catturare l'attenzione dell'architetto.