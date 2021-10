Alla fine della prima stagione di Love is in the air Eda scoprirà che Serkan ha un tumore al cervello. Il secondo ciclo di episodi non riprenderà dalla scioccante scoperta. La narrazione, infatti, farà un balzo in avanti di cinque anni, durante i quali tante cose saranno cambiate, primo fra tutte il rapporto tra l'architetto e la paesaggista. La realtà mostrata al pubblico sarà ben diversa da un lieto fine. I due non staranno più insieme e la giovane, nel frattempo, sarà anche diventata madre della piccola Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air 2: Serkan si imbatte in Kiraz, la figlia di Eda

I telespettatori apprenderanno che cinque anni dopo gli eventi della prima stagione di Love is in the air Eda Yildiz e Serkan Bolat non stanno più insieme. I due avranno preso strade diverse che hanno portato, da una parte, la giovane a laurearsi e diventare paesaggista, dall'altra l'architetto a concentrarsi solo sul lavoro. Tuttavia, il destino ci metterà lo zampino e li farà rincontrare. Le anticipazioni rivelano che tutto inizierà per via di un affare dell’Art Life seguito da Piril. A causa di un problema del figlio Can, la donna non potrà andare all’appuntamento con la direttrice di un famoso albergo e Serkan deciderà di presentarsi al posto della collega.

Mentre si starà recando sul luogo dell'incontro, l'architetto rischierà di investire Kiraz, un'impertinente bambina di cinque anni. Bolat si offrirà di accompagnarla dalla madre, ignorando che si tratti di Eda.

Serkan guarisce dal cancro ma allontana Eda: Love is in the air, stagione 2

Come è già stato anticipato, Kiraz è la figlia di Eda, ma Serkan non ne è a conoscenza.

Arrivati all'hotel, l'architetto incontrerà casualmente l'ex fidanzata, la quale si starà occupando della parte paesaggistica dell'albergo. I due si ritroveranno dopo tanto tempo l'uno di fronte all'altro e Serkan le chiederà di parlare un po' al tavolino di un bar. Dopo aver scambiato qualche parola sull'Italia e sugli amici, inizieranno a litigare.

Stando alle anticipazioni di Love is in the air 2, dalla discussione emergerà che Serkan, dopo aver affrontato le cure per sconfiggere il cancro, avrà cambiato atteggiamento nei confronti di Eda, tornando ad essere freddo e cinico. Da alcuni flashback si apprenderà che è stato l'uomo a rovinare il loro rapporto, rimandando di continuo il matrimonio, pensando soltanto al lavoro e rifiutando l'idea di avere dei figli.

Eda nasconde a Serkan di essere diventata madre e gli chiede di andarsene

Sono trascorsi cinque anni dall'ultima volta in cui si sono visti, ma Eda mostrerà ancora di non aver superato la rottura con Serkan. Ogni ricordo che le affiorerà nella mente scatenerà una discussione. Inoltre, Yildiz non vuole rivelare di essere la madre di Kiraz, la bambina a cui l'uomo ha dato il passaggio fino all'albergo.

Nel frattempo, l'architetto la inviterà a cena e i due si ritroveranno a parlare degli anni trascorsi, ma senza accennare alla figlia. Alla fine della serata la paesaggista, che non è più disposta a soffrire, chiederà all'ex di lasciare la città. L'uomo, però, deciderà di restare. Intanto, Eda rivelerà all'amico Burak che Serkan è il padre di Kiraz e che lei scoprì di essere incinta quando si trovava in Italia.