Le prossime trame di Love is in the air vedranno Serkan Bolat alle prese con un responso destinato a rivoluzionare di nuovo la sua vita. L'architetto, infatti, scoprirà di avere un tumore al cervello. Una diagnosi spietata che Bolat non rivelerà a nessuno, nemmeno a Eda, con la quale si sarà appena riconciliato. Serkan, credendo di avere poco tempo da vivere, metterà in atto comportamenti molto strani.

Serkan ha un malore mentre cerca d'impedire la partenza di Eda

Per Serkan non sembrerà esserci pace. Dando uno sguardo alle anticipazioni sulle prossime puntate di Love is in the air, non appena riuscirà a riconciliarsi con Eda, verrà colto da un malore.

Tutto accadrà quando deciderà di raggiungere la ragazza in aeroporto, per impedirle di partire per New York. Qui l'architetto perderà i sensi e in seguito i medici decideranno di sottoporlo a degli esami approfonditi. Infatti, dopo aver saputo che Serkan pochi mesi prima è stato coinvolto in un incidente aereo, vorranno vederci chiaro. Analizzando i referti, purtroppo, scopriranno una terribile verità.

Serkan ha un tumore al cervello, ma mantiene il segreto

La Tac a cui verrà sottoposto evidenzierà che Serkan ha un tumore al cervello, che sembrerà non risolvibile nemmeno con una operazione. Una diagnosi terribile che i medici riferiranno immediatamente al ragazzo. Come prevedibile, l'architetto non reagirà affatto bene e sarà turbato al pensiero che possa morire da un momento all'altro.

A questo punto prenderà una incomprensibile decisione, infatti deciderà di non rivelare a nessuno quanto riferitogli dai medici e comincerà a mettere in atto dei comportamenti per lui insoliti.

Serkan, convinto che gli resti poco da vivere, si comporta in modo bizzarro

Con il prosieguo delle puntate di Love is in the air, Serkan comprerà una costosissima moto e porterà Eda in giro per la città.

Inoltre l'uomo comincerà a infischiarsene del lavoro, lasciando a Erdem il compito di gestire un delicato e importante affare. Convinto che gli resti poco da vivere a causa del tumore, Serkan stilerà una lista di desideri, in cui sarà compresa Eda. Inoltre, proprio con la fidanzata, cercherà di risolvere un caso di omicidio.

Un Serkan inedito quello che i telespettatori di Love is in the air si troveranno di fronte nel corso delle prossime settimane. Fino a quando il suo segreto rimarrà tale? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni della Serie TV turca, ricordando che le vicende di Eda e Serkan vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:50, subito dopo la striscia quotidiana del Gf Vip, e il sabato dopo la messa in onda di Scene da un matrimonio.