Il protagonista principale della serie televisiva turca Love is in the air, ovvero Serkan Bolat (Kerem Bürsin), nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nelle prossime settimane riceverà una notizia che cambierà ogni suo equilibrio.

Proprio quando si ricongiungerà con Eda Yildiz (Hande Erçel) e scoprirà un orrendo inganno della sua ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal), l’architetto apprenderà di avere una malattia incurabile al cervello. Per il momento, nonostante sia sotto shock, l’uomo sceglierà di non parlare con nessuno delle sue serie condizioni di salute e si godrà ogni istante della sua vita al meglio.

Spoiler turchi Love is in the air: Selin aspetta un figlio da Deniz, Serkan raggiunge Eda in aeroporto

Negli episodi dello sceneggiato che i fan italiani vedranno prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, Eda si sentirà crollare il mondo addosso quando verrà messa al corrente della gravidanza inaspettata di Selin, poiché temerà che il figlio possa essere di Serkan. La giovane studentessa smetterà di temere il peggio, quando verrà alla luce che il padre del bambino in realtà è Deniz (Sarp Can Köroğlu). Selin ovviamente non riuscirà ad averla vinta, visto che quando Bolat saprà di essere stato ingannato si allontanerà da lei.

Prima di sapere della menzogna della sua rivale, però, Eda sceglierà di trasferirsi a New York per consentire a Serkan di assumersi le sue responsabilità di padre.

Il ragazzo, disposto a tutto per avere al proprio fianco colei che ama, la raggiungerà in aeroporto, ma purtroppo dopo aver avuto un malessere improvviso perderà i sensi.

Bolat apprende di essere malato, Erdem si occupa di un affare con Kemal

A questo punto, mentre Selin sarà ancora determinata a non arrendersi, Bolat si sottoporrà a una serie di controlli medici all’insaputa di Eda.

L’esito non sarà per niente buono, in quanto l’uomo scoprirà che potrebbe rischiare di morire a causa di un tumore al cervello. Dopo aver appreso la terribile diagnosi Serkan, intimorito dal pensiero di poter esalare l’ultimo respiro in qualsiasi istante, inizierà a comportarsi in modo strano.

In particolare, dopo aver acquistato una motocicletta molto costosa, trascurerà il suo lavoro all'Art Life, anche quando dovrà occuparsi di un affare con Kemal (Sinan Taymin Albayrak), il primo amore di sua madre Aydan (Neslihan Yeldan), e per la gestione verrà incaricato Erdem (Sarp Bozkurt) su sua richiesta. Per concludere Serkan si improvviserà detective per cercare di risolvere un delitto e, ovviamente, chiunque non riuscirà a comprendere il suo cambiamento improvviso.