Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Luce dei tuoi occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Settimana dopo settimana la Serie TV sta ottenendo dei risultati d'ascolto sempre più entusiasmanti in prime time e i colpi di scena non mancheranno neppure nel corso della quarta puntata, in programma il prossimo 13 ottobre nel prime time di Canale 5. Occhi puntati in primis sulle vicende di Enrico che verrà scagionato da tutte le accuse che gli sono state mosse contro.

La fiction Luce dei tuoi occhi torna al mercoledì dalla quarta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, rivelano che la fiction con Anna Valle tornerà in onda nuovamente di mercoledì sera.

Dopo il cambio programmazione di questa settimana, fatto per far sì che la serie venisse trasmessa di martedì e in questo modo evitasse lo "scontro diretto" contro la partita dell'Italia in programma su Rai 1, la serie tornerà in onda di nuovo nella sua collocazione abituale.

Di mercoledì sera, quindi, si riaccenderà la sfida tra fiction tra Luce dei tuoi occhi e L'ispettore Coliandro, in onda in prima visione assoluta su Rai 2.

Enrico viene scagionato: trama Luce dei tuoi occhi del 13 ottobre 2021

In attesa del verdetto auditel del prossimo mercoledì, le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, in onda mercoledì 13 ottobre su Canale 5, rivelano che Enrico verrà definitivamente scagionato da Valentina.

Tutte le accuse e i sospetti che sono stati mossi nei confronti dell'uomo cadranno e di conseguenza potrà tornare a prendere in mano le redini della sua vita.

Intanto Emma deciderà di iniziare a concentrare le sue indagini sul conto della giovane Martina e proverà a prendere maggiori informazioni sul suo passato.

Emma indaga sul conto di Martina: trama Luce dei tuoi occhi

La nascita di Marta era stata seguita dal professor Cantore, adesso Emma scoprirà che la madre, poco prima del ricovero, ha soggiornato in alta montagna.

E poi ancora la trama di questa quarta puntata di Luce dei tuoi occhi in programma il 13 ottobre su Canale 5 rivela che Sofia deciderà di organizzare per Valentina una piccola esibizione.

Insomma un quarto appuntamento che promette grandi colpi di scena e che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi spettatori che si stanno appassionando alle vicende di Emma e che aspettano con trepidazione di scoprire quello che succederà e quali saranno i risvolti di questa sua ricerca spasmodica di sua figlia.

La donna riuscirà finalmente a scoprire la verità e a far chiarezza su questo passato che sembra tormentarla? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in programma su Canale 5.