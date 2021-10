Matteo Diamante e Awed (Simone Paciello all’anagrafe) hanno condiviso la stessa edizione dell’Isola dei Famosi. Paciello, secondo Diamante, dopo il Reality Show non si sarebbe comportato da “vero amico”. A detta di Matteo, il vincitore dell‘Isola avrebbe fatto buon viso a cattivo gioco con la maggior parte dei suoi compagni d’avventura.

Lo sfogo di Matteo

In Honduras, Matteo e Simone avevano stretto un bel legame. Nelle ultime ore, però, l’ex naufrago ha attaccato duramente su Instagram il suo ex compagno d’avventura. Nel dettaglio, Diamante ha risposto a tutti coloro che gli hanno chiesto se fosse ancora in contatto con Paciello.

A quel punto il diretto interessato ha deciso di vuotare il sacco: “Dentro l’Isola è stato bravo a essere amico di tutti prendendo in giro anche gente più adulta”. Matteo ha sostenuto che Awed avrebbe voltato le spalle anche alle persone che gli avevano dato supporto morale.

Nel corso dello sfogo, Diamante ha fatto sapere che lui è solito dare un certo valore alle parole, in seguito ha spiegato che, quando trova una persona davanti a sé che lo tratta male, si allontana per evitare lo scontro. Inoltre, il diretto interessato ha fatto sapere di volere attorno a lui solamente persone coerenti: quando trova una persona che non ha tali requisiti, Matteo preferisce chiudere ogni tipo di rapporto.

Diamante: ‘Si è rivelato un’altra persona’

Diamante ha rivelato di avere parlato dell’atteggiamento di Simone Paciello anche con altri ex naufraghi. A quanto pare, in molti la penserebbero come lui sul vincitore dell’Isola dei Famosi: “Uscendo si è rivelato un’altra persona”. Stando al suo giudizio, alcuni influencer, per ottenere visibilità, frequentano persone che non gli stanno molto simpatiche.

Al contrario, l’ex Pupo ha precisato che a lui non interessa la visibilità ma avere un vero amico al suo fianco, poiché ama dare il giusto valore alla parola “amico” e al “ti voglio bene”. Per questo motivo Awed sarebbe stato bravo in Honduras a fingere con i suoi compagni d’avventura.

Prima di concludere Matteo Diamante ha confidato che se all’Isola dei Famosi avesse capito in tempo chi aveva intorno, probabilmente si sarebbe comportato in modo differente.

Guardando indietro, Matteo ha dato ragione a suo padre per avere definito Simone Paciello un “finto amico”. Infine ha augurato il meglio a Awed, ma gli ha consigliato di trattare meglio le persone a cui dice di volere bene.

Al momento il destinatario del messaggio ha preferito non replicare, ma non è escluso che decida di fornire la sua versione dei fatti.