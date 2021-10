Arrivano buone notizie per gli appassionati del Grande Fratello Vip 6. Il reality, secondo un'indiscrezione, potrebbe andare avanti per un paio di mesi, rispetto alla finale prevista per dicembre. Sulla scia dello scorso anno, a fronte della passione che i telespettatori dimostrano quotidianamente per il programma, Mediaset avrebbe deciso di allungare ancora di più l'edizione. Lo scorso anno molti vipponi, però, avevano trovato esagerata la reclusione arrivata quasi a 170 giorni. Come potrebbero reagire i nuovi concorrenti del Grande Fratello a un eventuale prolungamento?

Proseguiranno il gioco o lo abbandoneranno? Momentaneamente, almeno fino a dicembre, resterà in vigore il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì.

Mediaset potrebbe allungare il Grande Fratello Vip

Lo scorso 13 settembre ha preso vita la nuova edizione del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sesta edizione. Nonostante non stiano nascendo grosse dinamiche e gli ascolti siano un po' sotto alle aspettative, Mediaset potrebbe decidere di dare fiducia al reality show. Secondo quanto riportato da Dagospia nella giornata di venerdì 29 ottobre, Mediaset potrebbe decidere di allungare il Grande Fratello Vip 6 fino a fine febbraio 2022.

GF VIP 6: ipotesi nuovi concorrenti

Certamente, se cosi fosse ufficializzato, l'allungamento del Grande Fratello Vip 6 potrebbe portare con sé una novità fondamentale.

Il numero di concorrenti presente all'interno della casa potrebbe non essere sufficiente per andare avanti fino a febbraio, per questo motivo dei nuovi concorrenti potrebbero fare il loro ingresso nella casa del GF Vip 6. Pare infatti che la produzione sia già al lavoro per cercare nuovi inquilini, che avranno il compito di creare nuove dinamiche nella casa più spiata d'Italia.

Il reality show di Signorini mantiene attualmente la doppia puntata

Bisognerà capire se l'appuntamento con il GF Vip continuerà a essere sia di lunedì e che di venerdì o se, come lo scorso anno, si passerà a un'unica puntata settimanale. Al momento non è dato saperlo. È certo, come previsto dal palinsesto, che il GF Vip 6 continuerà ufficialmente con il doppio appuntamento settimanale almeno fino a metà dicembre.

È stata invece smentita la puntata di Capodanno, quest'anno il Grande Fratello sarà sostituito da un concerto, per cui non risulta in programmazione né il 24 dicembre, né tanto meno nel prime time del 31 dicembre 2021.