Cambia la programmazione Mediaset per la giornata di domenica 10 ottobre. I vertici del Biscione hanno scelto di apportare delle modifiche al palinsesto di Canale 5 per quanto riguarda il daytime di questa domenica pomeriggio. Complice la messa in onda dell'incontro della Nazionale Italiana, valido per la finale terzo/quarto posto della Nations League 2021, la programmazione di Canale 5 subirà dei sostanziali cambiamenti e, a farne le spese, saranno Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Cambia la programmazione Mediaset del 10 ottobre 2021: ecco cosa succederà e perché

Nel dettaglio, per questa domenica 10 ottobre, era previsto su Canale 5 un nuovo appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua quarta puntata di messa in onda.

A seguire, poi, come è successo già nelle settimane precedenti, era in programma un nuovo appuntamento domenicale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno va in onda con doppia puntata settimanale.

Alla fine, però, Mediaset ha scelto di rimettere mano al palinsesto di Canale 5 e lo ha fatto scegliendo di cancellare la puntata di Amici 21 e quella di Verissimo.

Amici 21 non sarà in onda domenica 10 ottobre

Con un comunicato stampa ufficiale, i vertici Mediaset hanno fatto sapere di aver scelto di modificare il palinsesto per evitare che gli spettatori dovessero trovarsi nella condizione di dover scegliere tra la partita dell'Italia e gli appuntamenti con De Filippi e Toffanin.

Di conseguenza, la quarta puntata di Amici 21 non sarà trasmessa domenica pomeriggio.

Il seguitissimo talent show, eccezionalmente per questa settimana, occuperà la fascia del lunedì pomeriggio e prenderà il posto di Uomini e donne (che tornerà in onda dal 12 ottobre in poi).

Cancellato Verissimo: cambio programmazione Mediaset 10 ottobre

L'appuntamento con Verissimo di questa domenica, invece, risulta definitivamente cancellato: la trasmissione condotta con successo da Silvia Toffanin sarà trasmessa solo sabato 9 ottobre mentre domenica 10, sarà sostituita dalla messa in onda di un film sentimentale, in programma dalle 16:30 circa.

E così, a sfidare la temutissima partita di calcio della Nazionale italiana guidata da mister Mancini, sarà il "blocco soap opera".

Eccezionalmente per questa domenica 10 ottobre, Beautiful, Una vita e Love is in the air torneranno nella domenica pomeriggio di Canale 5, nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:30 circa.

Dalla settimana successiva, quindi a partire da domenica 17 ottobre, tutto tornerà "nella norma" e saranno nuovamente ripristinati gli appuntamenti domenicali con Amici 21 e Verissimo su Canale 5.