Fervono i preparativi per la prossima stagione tv Rai 2022 e gli ultimi retroscena sui palinsesti della rete ammiraglia, rivelano che in prime time potrebbe esserci il ritorno di Carlo Conti alla conduzione di un programma che, in passato, è stato portato al successo da Amadeus, che sarà nuovamente impegnato con il Festival di Sanremo nelle vesti di conduttore e direttore artistico della kermesse musicale.

Retroscena palinsesti Rai 2022: il ritorno di 'Ora o mai più' in prime time?

Nel dettaglio, stando a quanto riportato da Dagospia, nei palinsesti Rai del 2022 potrebbe esserci il ritorno di "Ora o mai più", il talent show che per due stagioni è stato portato al successo da Amadeus.

La formula del programma è molto semplice: protagonisti della musica italiana, che hanno perso appeal e successo, si rimettono in gioco in una gara canora dove si sfideranno per cercare di riconquistare di nuovo il successo di un tempo e tornare così sulla cresta dell'onda.

Le prime due stagioni condotte da Amadeus hanno ottenuto un buon successo dal punto di vista auditel, con una media che ha superato la soglia dei 3,5 milioni di spettatori e uno share del 20% circa.

Carlo Conti al posto di Amadeus nel sabato sera Rai

Proprio per questo motivo, la Rai starebbe pensando di riportare in onda il talent show e l'idea principale sarebbe quella di trasmetterlo nel sabato sera della rete ammiraglia.

Stando al retroscena del sito diretto da Roberto D'Agostino, Ora o mai più potrebbe essere riproposto al sabato sera, a partire dal prossimo mese di gennaio 2022.

In questo caso, però, non ci sarebbe più Amadeus alla conduzione bensì Carlo Conti, già autore del programma.

Amadeus, infatti, a febbraio sarà impegnato alla conduzione del Festival di Sanremo 2022, di cui ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico della kermesse. Il conduttore, inoltre, resterà saldo anche al timone de I Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time di Rai 1.

La sfida del sabato sera: Carlo Conti Vs Maria De Filippi?

Nel caso in cui l'operazione dovesse concretizzarsi per davvero, significherebbe che Carlo Conti dovrebbe sfidarsi contro C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che sarà programmato con la sua nuova edizione a partire da gennaio 2022 su Canale 5.

Trattasi di uno degli show di punta della programmazione Mediaset che, ogni anno, riesce a superare la soglia dei 6 milioni fissi di spettatori con picchi del 30/32% di share.

Insomma una sfida che potrebbe rivelarsi tutt'altro che semplice per il conduttore toscano, attualmente al timone della nuova edizione di successo di Tale e Quale Show in onda di venerdì sera sempre su Rai 1.