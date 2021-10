Prosegue il momento d'oro di Pierpaolo Pretelli, protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di conoscere la sua amata Giulia Salemi. Attualmente Pierpaolo è tra i volti del nuovo cast di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove si sta mettendo in mostra per le sue doti da imitatore. Nel pomeriggio del 17 ottobre Pierpaolo è stato intervistato da Mara Venier a Domenica In e non ha trattenuto le lacrime per la sua amata Giulia.

Domenica In, Pierpaolo si racconta nel salotto di Mara Venier e 'arriva' Giulia

Nel dettaglio, Pierpaolo Pretelli in queste settimane ha fatto il suo debutto nel prime time di Rai 1, dove sta ottenendo degli ottimi consensi nella veste di concorrente a Tale e Quale Show, il varietà presentato da Carlo Conti, che quest'anno sta riscuotendo un grandissimo successo dal punto di vista auditel.

Prima di concentrarsi sulla prossima puntata dello show, Pierpaolo ha concesso una lunga e intensa intervista a Mara Venier nel salotto di Domenica In.

L'ex velino di Striscia la notizia si è raccontato a cuore aperto ed ha parlato non solo della sua esperienza a Tale e Quale Show, ma anche della sua intensa storia d'amore che sta vivendo con Giulia Salemi.

Le lacrime di Pretelli per la sua fidanzata Giulia Salemi

L'influencer, infatti, ha voluto esserci in questa intervista speciale di Pierpaolo nel salotto di Mara Venier ed ha realizzato un videomessaggio che è stato trasmesso nel corso della puntata di Domenica In.

Giulia, visibilmente emozionata, ha ripercorso le varie tappe e fasi della loro storia d'amore, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

I due, a distanza di mesi dalla fine di quella esperienza, continuano a essere innamorati più che mai l'uno innamorato dell'altra e sognano di poter costruire una famiglia insieme. Giulia ha ringraziato Pierpaolo per le bellissime emozioni che le ha fatto provare in questi mesi e per averla resa una donna forte e migliore.

Parole che hanno toccato profondamente le corde del cuore di Pierpaolo che, nel corso dell'intervista a Domenica In, non ha trattenuto le lacrime.

'Giulia crede in me', rivela Pierpaolo in lacrime a Domenica In

L'ex velino è scoppiato in lacrime dopo aver visto il messaggio della sua fidanzata, ammettendo che sta vivendo un momento a dir poco magico e tutto questo anche grazie a lei.

"Giulia crede in me e mi dà quella benzina, quella forza a realizzare i miei sogni", ha ammesso Pierpaolo in lacrime, confermando di fatto che il loro è un grande amore.

Nel corso dell'intervista a Domenica In, Pierpaolo ha anche svelato che lui e Giulia saranno i padrini della piccola Sophie, la figlia del fratello di Pretelli nata da pochi giorni.