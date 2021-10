Riparte l'appuntamento con Il Collegio 2021, il celebre docu-reality che tornerà in onda dal 26 ottobre in prime time su Rai 2. La sesta edizione potrà contare sulla presenza di 20 nuovi allievi che si metteranno in gioco e che, questa volta, dovranno vivere secondo le regole, gli usi e i costumi del 1977.

Nel corso della prima puntata ci sarà la presentazione dei nuovi allievi e del nuovo corpo docenti: chi non potrà seguire la puntata d'esordio in tv, potrà rivederla in replica streaming online sul sito RaiPlay.

L'atteso ritorno tv de Il Collegio 2021: la sfida con Imma Tataranni 2 e Le Iene Show

Nel dettaglio, la prima puntata de Il Collegio 2021 sarà trasmessa questo martedì 26 ottobre in prime time su Rai 2.

Il docu-reality dovrà vedersela contro il ritorno della fiction Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera, in onda su Rai 1, ma anche contro il programma Le Iene Show, che proseguirà la propria messa in onda su Italia 1 e talvolta pure con le partite di Champions League, trasmesse in diretta su Canale 5.

Insomma una sfida decisamente complicata per Il Collegio che, nel corso delle edizioni precedenti, ha saputo conquistare una media di oltre 2,4 milioni di spettatori con picchi di share superiori al 10-11%.

Riuscirà la sesta stagione a conquistare, in egual modo, il gradimento del pubblico della seconda rete Rai, in crisi dal punto di vista auditel in prime time?

Dove rivedere in replica streaming la prima puntata de Il Collegio 2021

In attesa del verdetto degli spettatori, va detto che per chi non potrà seguire la prima puntata de Il Collegio 2021 in televisione su Rai 2, potrà rivedere la puntata d'esordio in replica streaming online.

Per farlo, infatti, bisognerà accedere al sito web RaiPlay e cliccare sull'apposita sezione dedicata al docu-reality di Rai 2, dove sarà possibile rivedere la prima puntata di questa sesta stagione.

Inoltre, scaricando l'applicazione free di RaiPlay su tablet o cellulari, si potrà riguardare questa prima puntata in replica streaming comodamente dal proprio dispositivo mobile e in qualunque momento lo si desidera, senza dover ricorrere al pc di casa.

Alcune novità de Il Collegio 2021

Tra le tante novità di questa sesta edizione de Il Collegio, vanno segnalate quelle legate ad alcune new entry nel corpo docenti del reality show.

Oltre al confermatissimo preside Paolo Bosisio e agli storici prof Maria Rosa Petolicchio e Andrea Maggi, se ne aggiungeranno anche alcuni nuovi.

Tra questi il professor Duccio Curione, che sarà il nuovo docente di educazione fisica e la prof Silvia Smaniotto, che si occuperà di Educazione musicale per i giovani allievi di quest'anno.