La macchina del Festival di Sanremo 2022 si è rimessa in moto e, in queste ore, sono emersi i primi retroscena su quelli che potrebbero essere i cantanti Big e gli ospiti della prossima edizione della kermesse musicale.

Al timone, nelle vesti di conduttore e direttoro artistico, è stato confermato Amadeus, che anche quest'anno dovrebbe poter contare sulla presenza di Fiorello. Tra i nomi circolati spicca quello di Elisa come concorrente del Festival, mentre tra gli ospiti potrebbe arrivare sul palco dell'Ariston Vasco Rossi.

Chi sono i probabili cantanti Big di Sanremo 2022? I primi retroscena sui nomi

I primi retroscena sui probabili cantanti Big del prossimo Festival di Sanremo 2022 arrivano dal quotidiano Il Messaggero, il quale fa sapere che la macchina organizzativa è già partita per preparare le cinque prime serate della nuova edizione prevista a febbraio su Rai 1.

Tra gli eventuali artisti in gara spicca il nome di Elisa, la quale nel 2001 riuscì a conquistare la vittoria al Festival con il brano Luce. La cantautrice triestina potrebbe mettersi in gioco partecipando in coppia con il giovane rapper Rkomi.

Anche Aka7even tra gli eventuali Big del prossimo Festival

Tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2022 potrebbero esserci anche Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Anna, Il Trio e Francesco Renga.

Il palco dell'Ariston potrebbe accogliere anche uno dei giovani artisti lanciati nell'edizione del 2021 di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Aka7even, che ha scalato le classifiche di vendite con i suoi brani Mi manchi e Loca e che punterebbe a conquistare anche il pubblico della kermesse sanremese

Tra i probabili Big di Sanremo 2022 circolano anche i nomi di: Zero Assoluto, Simona Molinari, Giusy Ferreri, Marco Masini, Gianluca Grignani, Mannarino, Federico Rossi, Zen Circus, Dolcenera e The Kolors.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vasco Rossi possibile ospite a Sanremo 2022

Insomma. i candidati non mancano ma c'è da capire quali saranno le scelte del direttore artistico Amadeus e della sua squadra di autori della kermesse canora.

Per quanto riguarda, invece, le prime anticipazioni sui probabili ospiti del Festival 2022, spicca quello di Vasco Rossi che potrebbe salire sul palco dell'Ariston per promuovere il suo nuovo album e il tour negli stadi previsto per l'anno prossimo. Infine, si apprende che ci sarebbero delle trattative per avere anche Jovanotti tra gli ospiti.