Su Rete 4, continuano ad andare avanti le puntate inedite di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca è giunta a metà della diciassettesima stagione e le puntate della settimana dal 1° al 7 novembre avranno una serie di accattivanti colpi di scena.

In particolare, André e Leentje saranno in procinto di partire per l'Olanda, mentre il ricatto di Christoph, grazie alla confessione di Rosalie, verrà allo scoperto. Selina andrà su tutte le furie e Cornelius scoprirà qualcosa di nuovo su Erik.

Tempesta d'amore, trame 1-7 novembre: Werner e André si riavvicineranno

André e Leentje saranno pronti ad abbandonare la Germania e a trasferirsi nuovamente in Olanda. Non sarà facile salutare tutti gli affetti più cari e anche Werner, nonostante gli ultimi contrasti, non potrà fare a meno di provare una profonda tristezza. I due, inoltre, riusciranno a lasciarsi alle spalle le liti e a risanare il loro rapporto.

Leentje non vedrà l'ora di partire ma, all'ultimo momento, André sentirà il bisogno di comunicarle qualcosa di vitale importanza. Di cosa si tratterà? Potrebbe essere d'ostacolo al loro futuro insieme?

Nel frattempo, Rosalie deciderà di non proseguire con il suo progetto elettorale e di ritirarsi.

Ariane, però, non sarà affatto d'accordo con la sua scelta e riuscirà a farle cambiare idea.

Selina non crederà alle parole di Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che, nelle puntata dal 1° al 7 novembre, Rosalie, guidata dagli incoraggiamenti di Ariane, deciderà di smascherare Christoph e di far luce sul suo ricatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Selina, ovviamente, andrà su tutto le furie e, sentendosi presa in giro, lancerà un ultimatum all'uomo che ama: se si rifiuterà di pubblicare la versione completa del filmato, lei metterà fine alla loro storia d'amore.

Christoph, messo alle strette, acconsentirà e diffonderà il video completo. Rosalie e Michael saranno al settimo cielo e anche Erik e Ariane non potranno fare a meno di abbassare la guardia.

Cornelius, approfittando del clima festoso, continuerà a condurre le sue indagini su Erik e scoprirà qualcosa che potrebbe tornargli molto utile.

Shirin e Max andranno a cena insieme

Nelle puntate dal 1° al 7 novembre, Shirin non lascerà stare in pace Max neanche per un momento. La ragazza continuerà a tormentarlo per vendicarsi del comportamento scorretto tenuto da lui e da Vanessa. Shirin, durante una cena insieme, vorrà dare libero sfogo alla sua rabbia, ma Max l'anticiperà e le rivelerà i suoi sentimenti più profondi.

La ragazza rimarrà spiazzata e non saprà come comportarsi. Inoltre, sarà molto sorpresa dalle intuizioni di Max. Cosa deciderà di fare? Tornerà sui suoi passi o metterà fine alla frequentazione con il personal trainer? Per saperlo occorrerà attendere le prossime anticipazioni della soap di Rete 4.